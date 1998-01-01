تربية قلقيلية تصدر تقريرها الفصلي للنشاطات التربوية

قلقيلية / سما /

اصدرت مديرية التربية والتعليم العالي في محافظة قلقيلية التقرير الفصلي لنشاطاتها التربوية والتي تم تنفيذها خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2017/2018 في مدارس محافظة قلقيلية>

وأوضحت مديرة التربية والتعليم العالي نائلة فحماوي عودة أن المديرية عملت على تنفيذ عدد من الأنشطة التربوية على مستوى مركزي لجميع المدارس مشيرة الى أهمية تفعيل النشاطات التربوية في المدارس نظرا لأثرها الكبير في تعزيز العملية التربوية و تكاملها ومساهمتها في بناء شخصية الطالب من النواحي النفسية والجسدية، مشيرة الى ان تنفيذ برنامج النشاط الحر لخمس وخمسين مدرسة في المديرية قد ساهم بشكل كبير في تطوير النشاطات.

وشكرت فحماوي كافة المدارس المشاركة في الفعاليات والنشاطات المختلفة، إضافة إلى المؤسسات الرسمية والأهلية.

وأكد مدير الدائرة الفنية خضر عودة على أهمية النشاطات التربوية بمختلف نواحيها الفنية والثقافية والرياضية والكشفية والإرشادية في صقل شخصية الطالب وإظهار مواهبه والاهتمام بها.

بدوره أشار رئيس قسم النشاطات التربوية معاذ نزال إلى أن المديرية حرصت على تفعيل النشاطات التربوية في المدارس حيث أعدت ووزعت خطة نشاطات عامة لكل المدارس مع مطلع العام الدراسي وأشرفت ميدانيا على تنفيذ النشاطات والفعاليات المختلفة

وتضمن التقرير تنفيذ عدة فعاليات ونشاطات تمت في سياق العمل الاجتماعي وتفعيل العمل التطوعي في المدارس من خلال الفرق الكشفية والإرشادية والأسر الصفية حيث نفذت هذه الفرق حملات تجميل للبيئة المحلية وتنظيم زيارات للجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدة الفلاحين في موسم قطف الزيتون.

ونفذت مديرية التربية والتعليم العالي عدة نشاطات موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة من اجل دمجهم في المجتمع كما عملت على تشكيل مجالس أولياء الأمور في جميع المدارس الحكومية لتعزيز وتطوير العملية التربوية وتكامل العلاقة ما بين المدرسة والبيت

وكانت مديرية التربية قد نفذت عشرات المسابقات التربوية منها مسابقة الاذاعة المدرسية، مسابقة الخطابة، مسابقة أفضل خطة أنشطة، مسابقة افضل فرقة عزف، مسابقات للشعر القاء وتأليف، مسابقة رسم مئوية فدوى طوقان، مسابقة تراثنا هويتنا، المرحلة الاولى من مسابقة فلسطين في مائة عام، مسابقة رسم بعنوان مكافحة الفساد في عيون اطفال فلسطين، وتم توجيه آلاف الرسائل لرئيسة وزراء بريطانيا تتضمن الاعتراض على وعد بلفور، وتم اطلاق برنامج تحدي القراءة العربي.

كما وأحيت المديرية عدة مناسبات وطنية وثقافية مثل احياء ذكرى استشهاد القائد الرمز ابو عمار وذكرى الاستقلال، يوم التراث الفلسطيني، يوم مكافحة الفساد ومكافحة العنف ضد المرأة كما شاركت المديرية بجميع المسيرات المنددة بقرار الرئيس الامريكي ترامب والتأكيد على ان القدس عاصمة فلسطين الابدية.

وعلى صعيد العمل الاجتماعي فقد تم تشكيل مجالس اولياء الامور في جميع المدارس وبلغ عددها 78 مدرسة كما تم تشكيل مجالس عنقودية بالإضافة الى تشكيل مجلس اولياء امور موحد على مستوى المديرية والتي عملت على عدة فعاليات منها ندوات تثقيفية في شتى المجالات والمشاركة في الاذاعة المدرسية بالإضافة الى زيارات تبادلية والشروع ببناء صالة رياضية في مدرسة ذكور عزون الثانوية وقد بلغ مجموع التبرعات العينية والنقدية مليون وثلاثمائة ألف شيكل تقريبا.

وعملت المديرية على تنفيذ جملة بطولات رياضية لكلا الجنسين وللمراحل الدراسية المختلفة بلغ عددها (22) بطولة في الكرة الطائرة، كرة الطاولة، كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة والريشة والعروض الرياضية.

كذلك تم تنظيم (106) رحلة مدرسية بمشاركة (5953) طالب وطالبة خلال الفصل الدراسي الأول.

أما على صعيد النشاط الكشفي الإرشادي فقد تم تنفيذ عدة مسيرات كشفية إرشادية في عدة مناسبات وطنية ودينية، وتم تنفيذ دراستين كشفيتين إرشاديتين لعرفاء وعريفات الطلائع ودراسة المستوى الثالث لتأهيل قادة الفرق الكشفية الارشادية كما تم تنفيذ برامج توأمة مع فرق من مديريات مختلفة، وتنفيذ مسابقة أفضل حديقة وأفضل مجلة إرشادية، بالإضافة الى عقد ورشات عمل ودورات تدريبية للمعلمين والمعلمات والطلبة.

هذا وقد أشرف على تنفيذ هذه الفعاليات فريق عمل قسم النشاطات الطلابية بقيادة رئيس القسم معاذ نزال وأعضاء الفريق مشرف الكشافة احمد خروب ومشرفة المرشدات ضياء نصار ومشرف النشاط الرياضي احمد خالد ومشرفة النشاط الرياضي اريج شتيوي ومشرف الموسيقى مقبل عواد والموظف الإداري فادي أبو حمده.