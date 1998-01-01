جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كوشنر وغرينبلات تدخلا لحل الأزمة بين إسرائيل والأردن

الإثنين 22 يناير 2018 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوشنر وغرينبلات تدخلا لحل الأزمة بين إسرائيل والأردن



وكالات / سما /

تدخل كل من صهر الرئيس الأميركي ومستشاره المقرب، غاريد كوشنر، ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص للسلام، جيسون غرينبلات، لحل الأزمة بين إسرائيل والأردن، بعد الجريمة التي ارتكبها حاس السفارة الإسرائيلية بعمان، والتي أسفرت عن مقتل مواطنين أردنيين.

واعتذرت إسرائيل رسميًا للأردن عن الجريمة، وقالت إنها ستدفع تعويضات لأسر القتيلين "وتعهدت بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية" المتعلقة بالقضية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المتحدق باسم حكومة الأردن، محمد المومني.

وأكد مكتب نتنياهو الاعتذار، ونشر بيانًا أكد فيه انتهاء الأزمة التي أعقبت الجريمة، في حين قال مصدران إسرائيليان، أمس الأحد، إن إسرائيل لن تحاكم حارس أمن في سفارتها في عمان كما يطالب الأردن منذ فترة طويلة.

وذكر مصدر دبلوماسي أن وزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) سيراجعان البروتوكولات الخاصة بتصرفات الحارس وسلوكه "ويطلعان الأردنيين على النتائج".

وطالبت عمان من قبل بمحاكمة الحارس بتهمة القتل. وكان الحارس قد أعيد إلى إسرائيل بموجب الحصانة التي يتمتع بها واستقبله رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأمر الذي أغضب الأردنيين.

وزعمت إسرائيل بعد الجريمة أن الحارس تصرف دفاعا عن النفس وادعت أنه أطلق النار على عامل طعنه وأصابه بجرح طفيف وإن الأردني الثاني قتل برصاصة طائشة.

#كوشنير #السفارة #الاردن #غرينبلات

أخبار ذات صلة

بنس و الملك الأردني

بنس يعترف : نحن والأردن مختلفان حول قرار ترامب بشأن القدس

الرئيس مع وزير الخارجية الأردني

الرئيس تحدث في عمّان عن «الأجواء الحارة جداً».. والأردن متردد في جس النبض السعودي

القدس

اجتماع عمان يبحث في احتواء «إعلان القدس» والأردن يضغط باتجاه قمة طارئة

1021004968

القواسمي لـ"سما": أبو مازن مهتم بضرورة التنسيق مع مصر والأردن والسعودية

الازمة الانسانية في قطاع غزة

يديعوت: الأزمة الإنسانية في غزة قد تؤدي للانفجار

احتجاجات غزة - الاونروا

الهندي: التوصل إلى تفاهمات مبدئية مع الاونروا لإنهاء الأزمة

الأكثر قراءة اليوم

اضافة 4805 أسرة جديدة بغزة لمستفيدي برنامج الشؤون الاجتماعية

سيول :"عشيقة" كيم جون أونغ"القتيلة" تصل كوريا الجنوبية

مدربون على مقاومة التعذيب .. تفاصيل عن القوات الخاصة التركية التي تشارك بعملية عفرين

دواء اوروبي واعد للقضاء على السرطان

شركة حضارة للاستثمار التكنولوحي تطلق حملة جديدة

بنس يعترف : نحن والأردن مختلفان حول قرار ترامب بشأن القدس

لاحباط هجمات محتملة.. الكشف عن وجود قوات اسرائيلة سرية تعمل في الضفة

الأخبار الرئيسية

المفوض العام للاونروا وابو حسنة

بحضور المفوض العام.. الأونروا تطلق حملة "الكرامة لا تُقدر بثمن" لسداد العجز المالي بعد القرار الأميركي

بنس ونتنياهو

بنس لـ"نتنياهو : افتخر بوجودي في "القدس عاصمة إسرائيل"

أونروا

تعميم للسفراء الإسرائيليين حول العالم : عهد أونروا انتهى للأبد

عباس

المالكي: عباس سيطلب من الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين

بينس وزوجته

بحماية 1000 شرطي.. صور: نائب الرئيس الأمريكي يصل إسرائيل في زيارة تستغرق يومين

الاتصالات الفلسطينية