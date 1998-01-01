سيول :"عشيقة" كيم جون أونغ"القتيلة" تصل كوريا الجنوبية

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وصلت الموسيقية هيون سونغ وول، "العشيقة السابقة" للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، وسط اهتمام كبير من وسائل الإعلام.

وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن "هيون سونغ وول (رئيسة فرقة سبايس غيرلز) تقود فريقا كوريا شماليا مكونا من 7 أشخاص للتحضير لمشاركة البلاد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام في مدينة بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية".

وأضافت الصحيفة، أن "وول وفريقها وصلوا إلى العاصمة سيئول عبر الطريق البري كيونغ-إي في زيارة تفقدية لمواقع العروض الفنية التي ستحييها الفرقة".

وبينت الصحيفة، أن "وول لم تدل بأي تصريح لوسائل الإعلام التي تقاطرت بالعشرات، من أجل تخليد هذه الزيارة التاريخية، لاسيما بعد أن كانت معلومات قد تحدثت في السابق عن إقدام النظام في بيونغ يانع على إعدامها مع فنانين آخرين".

وقالت "تلغراف" إن "العلاقة بين كيم وحبيبته السابقة تطورت عام 2002، بعدما عاد الزعيم إلى البلاد قادما من سويسرا حيث كان يدرس في أكاديمية خاصة، و"قيل فيما بعد إن كيم جونغ إيل أمر ابنه بقطع علاقتهر بها، وقررت بعد ذلك وول الزواج من ضابط في الجيش الكوري الشمالي".

وكانت تقارير ذكرت في عام 2013، أن رئيسة فرقة "سبايس غيرلز"، من بين 12 فنانا من كوريا الشمالية أعدموا رميا بالرصاص، مشيرة إلى أن سبب الإعدام هو "انتهاك القوانين المحلية".