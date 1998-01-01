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محمد بن زايد يشيد بمبادرات الأزهر لنصرة القدس

الأحد 21 يناير 2018 10:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن زايد يشيد بمبادرات الأزهر لنصرة القدس



القاهرة /وكالات/

أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في اتصال هاتفي مع أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمبادرات الأزهر لنصرة القدس.

وحسب بيان الأزهر فإن محمد بن زايد "أعرب عن تقديره الكبير لمبادرات شيخ الأزهر لنصرة مدينة القدس والتأكيد على عروبتها وبناء موقف عربي وإسلامي تجاه حماية مقدساتها، والدور الدائم للأزهر ومواقفه الداعمة لقضايا الإسلام والمسلمين وجهوده في إعلاء قيم التسامح والتعايش ونبذ خطاب الكراهية الذي يحض على العنف والإرهاب ويشوه صورة الإسلام وتعاليمه السمحة".

وعبر شيخ الأزهر بدوره عن "شكره وتقديره لمواقف الإمارات ودعمها للقضية الفلسطينية".

تجدر الإشارة إلى أن الأزهر عقد بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، يومي الـ 17 والـ18 يناير الجاري بالقاهرة "مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس"، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد كبير من العلماء والساسة ورجال الدين والمفكرين والكتاب من أكثر من 86 دولة وذلك لمناقشة استعادة الوعي بقضية القدس وهويتها العربية والمسؤولية الدولية تجاهها.

#الازهر #القدس #الازهرمبادرة

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