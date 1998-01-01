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قرقاش: ما يدور في عفرين يؤكد ضرورة بناء"مفهوم الأمن القومي العربي"

الأحد 21 يناير 2018 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرقاش: ما يدور في عفرين يؤكد ضرورة بناء"مفهوم الأمن القومي العربي"



ابو ظبي / وكالات/

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على الأوضاع القائمة مؤخرا في مدينة عفرين شمالي سوريا قائلا إن هناك ضرورة لإعادة بناء ما يسمى بـ"الأمن القومي العربي".

وقال قرقاش في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر: "التطورات المحيطة بعفرين تؤكد مجددا ضرورة العمل على إعادة بناء وترميم مفهوم الأمن القومي العربي على أساس واقعي ومعاصر".

وأكد الوزير الإماراتي أن الدول العربية ستصبح "مشاعا"، وأن العرب سيهمشون في حال لم يعملوا على استعادة أمنهم القومي.

التطورات المحيطة بعفرين تؤكد مجددا ضرورة العمل على إعادة بناء وترميم مفهوم الأمن القومي العربي على أساس واقعي ومعاصر، فدون ذلك يهمش العرب وتصبح أوطانهم مشاعا.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الإمارتية – التركية شهدت في السنوات الأخيرة توترا بعد أن أبدت أنقرة معارضتها لإزاحة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، من الحكم، فيما أيدت أبوظبي الرئيس المصري الحالي، عبدالفتاح السيسي.

وتدهورت العلاقات بين البلدين أكثر بعد وقوف تركيا إلى جانب قطر في أزمتها مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وأحدث فصول هذا التوتر هو "إعادة تغريد" من قبل وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، بشأن قيام قائد عثماني "بجرائم بحق أهل المدينة المنورة".

#قرقاش #عفرين #الامن القومي #تركيا #الامارات

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