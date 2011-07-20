حزب لبيد يتقدم على الليكود في أحدث استطلاع للرأي الاسرائيلي

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع رأي أجراه موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، تقدم حزب "يش عتيد – هناك مستقبل" بزعامة يائير لبيد على حزب الليكود الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته "بانلز بوليتيكس"، فإنه في حال جرت الانتخابات اليوم، فإن كتلة "يش عتيد" ستحصل على 25 مقعدا، بينما سيحصل الليكود على 24 مقعدا، فيما ستكون حصة "المعسكر الصهيوني"، برئاسة آفي غباي 15 مقعدا، محتلا المركز الثالث.

وجاء ترتيب الأحزاب الأخرى كالتالي: "البيت اليهودي- 13 مقعدا، القائمة المشتركة- 11 مقعدا، كتلتا كولانو ويهدوت هتوراه - 8 مقاعد، وميرتس 7 مقاعد، إسرائيل بيتنا 5 مقاعد، وحزب شاس - 4 مقاعد".

أما المرشح الأنسب لرئاسة الحكومة فجاءت بحسب الاستطلاع "نتنياهو 33 %، لبيد في المرتبة الثانية 18 %، آفي غباي 11 %، ونفتالي بينيت – 7 %، فيما حصل كل من موشي كحلون وأفيغدور ليبرمان على 3 % فقط".

وأشار 25 % من المستطلعة آراؤهم، أن أيا من هؤلاء المرشحين غير مناسب لتولي منصب رئيس الحكومة، فيما أعرب 44 % عن تأييدهم لإعلان الوزير كحلون بأنه لن يفكك الحكومة، وعارضه 41 ٪.

وردا على سؤال عن تأثير نشر التسجيلات الصوتية ليائير نتنياهو وأصدقائه في أحد نوادي التعري في تل أبيب عبّر 56 % عن نظرة سلبية تجاه نتنياهو الابن (31 % منهم من أنصار حزب الليكود)، فيما قال 31 % أن لديهم رأيا محايدا.

المصدر: وكالات