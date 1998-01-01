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هنية يلتقي رجل الأعمال عدنان مجلي

الأحد 21 يناير 2018 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يلتقي رجل الأعمال عدنان مجلي



غزة / سما/

استقبل اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، العالم الفلسطيني المشهور ورجل الأعمال البارز بروفيسور د. عدنان مجلي، والوفد المرافق له في إطار زيارته لغزة.
وجرى خلال الاستقبال حديث معمق وصريح حول آخر التطورات الفلسطينية، وخاصة في ملف المصالحة وضرورة إنجاز هذا الملف في أسرع وقت، كخطوة ضرورية لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
 كما جرى البحث في كيفية مواجهة المشاكل اليومية التي يعاني منها المواطن الفلسطيني وآفاق الاستثمار في الإنسان الفلسطيني في كل المواقع لتعزيز صموده وتثبيته في وطنه.
 وجرى التطرق لبعض المشاريع الاستراتيجية لحل مشاكل البنية التحتية في قطاع غزة، كالكهرباء والماء ووفرة الدواء.
وانتهى اللقاء بالدعوة لتكرار مثل هذه الزيارة وتعزيز التواصل للعمل على إنجاز كل ما يخدم شعبنا وفِي مقدمته المصالحة وإنهاء الانقسام.

#هنية #مجلي #رجل اعمال

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