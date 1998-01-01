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نتنياهو مخاطبا الرئيس عباس: من يرفض الرعاية الأمريكية لايريد ولا يؤمن بالسلام

الأحد 21 يناير 2018 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو مخاطبا الرئيس عباس: من يرفض الرعاية الأمريكية لايريد ولا يؤمن بالسلام



القدس/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم, اثناء استقباله نائب الرئيس الامريكي مايك بنس مساء  الأحد, ان الولايات المتحدة هي الخليف الابرز والاقوى لإسرائيل, وانه لا بديل عن الامريكيين في قيادة ورعاية عملية السلام في الشرق الأوسط. 

وقال نتنياهو:" رسالتي للرئيس أبو مازن, ان لا بديل عن الولايات المتحدة الامريكية راعيا لعملية السلام, وانه لن يكون هناك عملية سياسية دون القيادة الامريكية لعملية السلام", مضيفا "ان من يرفض الرعاية الامريكية يرفض عملية السلام برمتها". 

ووصف نتنياهو نائب الرئيس الامريكي مايك بينس بانه حليف وصديق اسرائيل الوفي. واضاف نتنياهو "ان من يرفض الرعاية الامريكية لا يريد ولا يؤمن بالسلام" على حد قوله. 

وتابع "فيما يتعلق بالأمن، لدي رسالة إلى البلدان الأوروبية, وهي أن يأخذو كلام الرئيس ترامب على محمل الجد" لافتاً "اذا ارادوا الحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران, فعليهم ان يقترحوا تعديلات على الاتفاق الذي سيمنع ايران من ان تصبح دولة نووية ستهددهم أولا وتهدد العالم باسره".

#عباس #نتنياهو #بنس #السلام #اوروبا

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