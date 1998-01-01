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أبو زايدة يطالب الدول العربية بموقف موحد لمواجهة تقليصات الاونروا

الأحد 21 يناير 2018 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو زايدة يطالب الدول العربية بموقف موحد لمواجهة تقليصات الاونروا



غزة/سما/
" أبو زايدة" يطالب بدعم عربي أكبر " للأونروا" تطرق القيادي في حركة فتح، الدكتور سفيان أبو زايدة، لأزمة "الاونروا"، والموقف الامريكي الداعم لها . وقال أبو زايدة ، لفت انتباهي مساهمة امريكا و دول العالم بالمقارنة مع مساهمة الدول العربية في دعم الموازنة السنوية التي تزيد عن ثماني مئة مليون دولار. وأوضح، أن الدولة الاكثر دعما من بين دول العالم هي الولايات المتحدة حيث تغطي ٤٠٪؜ من الموازنة 380 مليون دولار سنويا، أما الدول العربية، السعودية تقدم أكبر دعم بمبلغ ٢٢مليون دولار، وتأتي بعدها الامارات بمبلغ ١٦ مليون سنويا، وباقي الدول العربية تشارك في الموازنة السنوية بشكل رمزي ، على سبيل المثال مساهمة قطر فقط ب مليون واحد سنويا و هناك دول تشارك بنصف مليون..الخ. وتساءل أبو زايدة، لماذا لايفرض ترامب على كل العرب مواقفه في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه واشنطن للوكالة، رغم أن أمريكا و بريطانيا و اوروبا هم السبب في مأساة اللاجئين الفلسطينيين. وختم أبو زايدة، أن العرب يجب أن يكون لهم موقف أكبر، وعلى الجميع عدم التهرب من مسؤولياتهم.

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