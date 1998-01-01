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دحلان:واشنطن تواصل دعم اجهزة امن عباس وتقطع المساعدات عن الاونروا

الأحد 21 يناير 2018 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان:واشنطن تواصل دعم اجهزة امن عباس وتقطع المساعدات عن الاونروا



ابو ظبي/سما/

قال القيادي الفلسطيني محمد دحلان, الأحد, أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تفهم طبيعة الشعب الفلسطيني, لافتاً  الى ان " ترامب لا يعلم أننا نناضل منذ أكثر من مائة عام من أجل قضيتنا, وليس من أجل تسيير أمور معيشية، وأن هذه الوسائل غير الأخلاقية للضغط لن تنال من إرادتنا الحرة في النضال من أجل قضيتنا, وحلمنا في الاستقلال في دولة فلسطينية وعاصمتها القدس". 

واضاف دحلان في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك, "إن الخطوة الأمريكية بتقليص المساعدات عن الأونروا، ونفس الوقت الذي تدعم فيه أمريكا أجهزة أمن عباس لأنها توفر الأمن لإسرائيل، تدل بما لا يدع مجال للشك أن الولايات المتحدة تريد ان تخلد الصراع بدلا من حله، بل أصبحت طرفا في المشكلة طرفا يحاول تركيع شعب لإرغامه على التنازل عن حقوقه.

وتابع "على كل أحرار العالم أن يثبتوا أن هناك عدالة في هذا العالم الذي تحاول الولايات المتحدة أن تفرض عليه هيمنتها من خلال ابتزازه ماليا ، على أحرار العالم أن يدعموا الأونروا لتستمر في تقديم خدماتها الإغاثية لأهلنا في المخيمات الفلسطينية في فلسطين وفِي الاْردن ولبنان بما لا يدع مجالا لزعزعة الأوضاع الانسانية والأمنية هناك".

#دحلان #الاونروا #عباس

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