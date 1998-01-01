القطاع الزراعي للشبكة يطالب الحكومة بتعويض المزارعين في الاغوار

الاغوار / سما /

طالب القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الاهلية الحكومة، ووزارة الزراعة بتعويض المزارعين في منطقة طوباس والاغوار عن الخسائر التي لحقت بمزروعاتهم جراء المنخفض الجوي الاخير، وبشكل خاص الدفيئات الزراعية التي اقتلعتها الرياح الشديدة التي رافقت المنخفض الجوي نهاية الاسبوع الماضي، ولم تقتصر الاضرار على الدفيئات، وانما تعرضت المزورعات والاشتال بداخلها لتلف كبير وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الموسم الحالي .

وتركزت الاضرار في قرى طمون، وعين البيضا، وبردلة، وعاطوف، وواد الفارعة، والفارسية ومنطقتي الاغوار وطوباس وفروش بيت دجن التي يعتمد السكان فيها على الزراعة بشكل اساسي، وتربية المواشي، وكذلك الزراعات المروية صيفا بشكل خاص، وتكبد المزارعون في المنطقة خسائر فادحة مع بداية الموسم وسط خشيتهم بان موجة الصقيع التي تتبع المنخفض بالعادة ستقضي على ما تبقى من مزروعات بشكل نهائي ، بالاضافة الى الخسائر المادية التي لحقت بالمزارعين في قطاع غزة جراء مياه الفيضانات والسيول التي غمرت مساحات واسعة من الاراضي، ولم تسلم منها البيوت ايضا .

وحث القطاع الزراعي للشبكة في بيان صحفي قبل ظهر اليوم "الاحد" مديرية زراعة طوباس والاغوار التي بدأت بحصر الاضرار بالانتهاء بالسرعة الممكنة، ومن ثم العمل على تعويض المزارعين في المنطقة التي تقع في دائرة الاستهداف الاستيطاني الذي يهدف لتهجير سكانها، والاستيلاء على الاراضي الزراعية فيها خصوصا انها تقع على حوض مائي كبير، وتعتبر سلة فلسطين الغذائية من الخضروات والفواكهة وتحتاج لمدها بسبل مواجهة الاحتلال من جهة، وعوامل الطقس والطبيعة من جهة اخرى .