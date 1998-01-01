جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القطاع الزراعي للشبكة يطالب الحكومة بتعويض المزارعين في الاغوار

الأحد 21 يناير 2018 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



الاغوار / سما /

طالب القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الاهلية الحكومة، ووزارة الزراعة بتعويض المزارعين في منطقة طوباس والاغوار عن الخسائر التي لحقت بمزروعاتهم جراء المنخفض الجوي الاخير، وبشكل خاص الدفيئات الزراعية التي اقتلعتها الرياح الشديدة التي رافقت المنخفض الجوي نهاية الاسبوع الماضي، ولم تقتصر الاضرار على الدفيئات، وانما تعرضت المزورعات والاشتال بداخلها لتلف كبير وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الموسم الحالي .

وتركزت الاضرار في قرى طمون، وعين البيضا، وبردلة، وعاطوف، وواد الفارعة، والفارسية  ومنطقتي الاغوار وطوباس  وفروش بيت دجن التي يعتمد السكان فيها على الزراعة بشكل اساسي، وتربية المواشي، وكذلك الزراعات المروية صيفا بشكل خاص، وتكبد المزارعون في المنطقة خسائر فادحة مع بداية الموسم وسط خشيتهم بان موجة الصقيع التي تتبع المنخفض بالعادة ستقضي على ما تبقى من مزروعات بشكل نهائي ، بالاضافة الى الخسائر المادية التي لحقت بالمزارعين في قطاع غزة جراء مياه الفيضانات والسيول التي غمرت مساحات واسعة من الاراضي،  ولم تسلم منها البيوت ايضا  .

وحث القطاع الزراعي للشبكة في بيان صحفي قبل ظهر اليوم "الاحد" مديرية زراعة طوباس والاغوار التي بدأت بحصر الاضرار بالانتهاء بالسرعة الممكنة، ومن ثم العمل على تعويض المزارعين في المنطقة التي تقع في دائرة الاستهداف الاستيطاني الذي يهدف لتهجير سكانها، والاستيلاء على الاراضي الزراعية فيها خصوصا انها تقع على حوض مائي كبير، وتعتبر سلة فلسطين الغذائية من الخضروات والفواكهة وتحتاج لمدها بسبل مواجهة الاحتلال من جهة، وعوامل الطقس والطبيعة من جهة اخرى  .

#المزارعين #الاغوار

أخبار ذات صلة

مصالحة مجتمعية

المرحلة الثانية.. البدء بتعويض 50 من ضحايا الانقسام خلال أسبوعين

الحكومة الفلسطينية - ارشيف

الحكومة: لا عمل لمعابر غزة دون سيطرة أمنية فعلية وبسط السيادة الكاملة في القطاع

عزام الاحمد و وفد فتح

الأحمد: قضية المعابر حُسمت و تمكين الحكومة في القطاع النقطة الاساسية في اجتماعات اليوم

يوسف المحمود- ارشيف

الناطق باسم الحكومة:عدم تسلم الحكومة للملف الأمني في غزة سيؤثر على المصالحة

نتنياهو والرئيس عباس

نتنياهو يطالب الرئيس عباس باستنكار قتل مستوطن

الهندي: يطالب السلطة بالمغادرة بعد قرار سلب الاراضي الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

إندونيسيا: جَلد عروسين!

رئيس المخابرات الفلسطينية زار السعودية سرا الأسبوع الماضي

صحيفة إيرانية تهاجم حماس و تدعو لقطع العلاقات مع الحركة

اضافة 4805 أسرة جديدة بغزة لمستفيدي برنامج الشؤون الاجتماعية

بالفيديو.. القوات المصرية تدك أوكار الإرهابيين في سيناء

مدربون على مقاومة التعذيب .. تفاصيل عن القوات الخاصة التركية التي تشارك بعملية عفرين

إعدام عميل .. د. فايز أبو شمالة

الأخبار الرئيسية

بينس وزوجته

بحماية 1000 شرطي.. صور: نائب الرئيس الأمريكي يصل إسرائيل في زيارة تستغرق يومين

اونروا - غزة

النائب اشرف جمعة : الاعلان عن صندوق وطني فلسطيني في الداخل والشتات لدعم الاونروا

ابو شهلا- ارشيف

ابو شهلا يعلن عن مشروع جديد للخريجين والعاطلين عن العمل بقيمة 10 مليون دولار

غزة - ارشيفية

يديعوت : سياسة إسرائيلية مستقلة حيال غزة

ليبرمان - ارشيف

الكشف عن "رئيس خلية الموساد" التي حاولت اغتيال حمدان بلبنان و ليبرمان يلمح لمسؤولية إسرائيل

الاتصالات الفلسطينية