بحماية 1000 شرطي.. صور: نائب الرئيس الأمريكي يصل إسرائيل في زيارة تستغرق يومين

القدس المحتلة / سما /

وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس الى إسرائيل ضمن زيارة رسمية ستستغرق يومين، سيتم خلالها عقد لقاءات عدة، أهمها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما سيجري لقاءات وزيارات لمعالم إسرائيلية، وذلك بعد انتهاء زيارات رسمية قام بها بينس في مصر والأردن التقى خلالها بالرئيس المصري والملك الأردني.

وكان في استقبال بينس كل من وزير السياحة الإسرائيلي يريف ليفين والسفير الأمريكي لدى إسرائيل دافييد فريدمان. وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن إغلاق جزئي بعض الطرقات الرئيسية في البلاد بسبب الزيارة التي يقوم بها بينس.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية، ألف عنصر من عناصرها لاستقبال "مايك بينس"، الذي و صل "إسرائيل" مساء اليوم الأحد.

وقالت القناة العبرية الثانية، إنه وكجزء من العملية المعقدة، فإن آلفًا من عناصر الشرطة سينتشرون على طول مسار "بينس"، وخاصة من مطار بن غوريون وعلى الشوارع الرئيسة المؤدية إلى مدينة القدس، حيث سيكون حائط البراق أولى محطاته في هذه الزيارة.

وبحسب القناة العبرية، سيلتقي "بينس" صباح غدٍ الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه بالقدس، ثم سيتوجه إلى الكنيست لإلقاء خطاب، ومن ثم الاجتماع مع رئيس الكنيست "يولي ادلشتاين".

ووفقا للقناة العبرية، سيلتقي "بينس" يوم الثلاثاء الرئيس الإسرائيلي "روبين ريفلين" بمنزله بالقدس، ومن ثم سيتوجه إلى متحف "الهولوكوست" ويضع إكليلًا من الزهور، وسيغادر بعد ذلك اسرائيل .