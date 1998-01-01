وفد من هيئة الأسرى يزور الأسرى المحررين من قطاع غزة

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قام وفد من هيئة شؤون الأسرى والمحررين - المحافظات الجنوبية اليوم الأحد بزيارة الأسرى المحررين الذين تم الافراج عنهم مؤخراً وهم " الأسير المحرر باسل أبو زينة (41 عامًا) من مدينة جباليا ، والذى أمضى 10 أعوام في السجون ، والأسير طارق أحمد المدلل (33 عامًا) من مدينة رفح، أمضى 14 عامًا، والأسير عصام عبد الرؤوف المنيراوي (33 عامًا) من مدينة رفح، وأمضى 12 عامًا في الأسر، والأسير زياد عياد الصوفي (36 عامًا) من مدينة رفح، أمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال، والأسير محمود أبو عاصي (22 عامًا) من سكان بنى سهيلا ، قضى 29 شهرًا في السجون ، والأسير أسامة سليمان أبو الجديان (51 عامًا) من مخيم جباليا، أمضى 30 عامًا في سجون الاحتلال.

وقام الوفد - المكون من الأستاذ بسام المجدلاوي مدير عام شؤون الأسرى والمحررين ورئيس لجنة إدارة مكتب الهيئة بغزة ، وعضوى اللجنة المكلفة بادارة الهيئة الأستاذ حسن قنيطة مديرعام وحدة الرقابة الداخلية ، والدكتور رأفت حمدونة المدير العام ومدير دائرة القانون الدولى ، والأستاذ ربيع الحواجرى المدير في برنامج التأهيل بالهيئة – بالاطلاع على أحوال الأسرى وظروفهم المعيشية والاعتقالية ، وايصال مباركة رئيس الهيئة السيد عيسى قراقع ، وتهانى طاقم الهيئة بمناسبة الافراج .