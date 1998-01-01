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الشعبية تنفي بشدة مشاركتها في تشكيل حكومة تضم حماس وتيار دحلان

الأحد 21 يناير 2018 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تنفي بشدة مشاركتها في تشكيل حكومة تضم حماس وتيار دحلان



غزة / سما /

نفى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر ما تناقلته وسائل إعلام " تشكيل حكومة وحدة وطنية ضمن وفاق فصائلي يضم حركة حماس والجبهة والتيار الإصلاحي بحركة فتح الذي يتزعمه القيادي محمد دحلان "، واصفاً هذه الأخبار بالفبركة الاعلامية والتراهات الفارغة والتي لا يجب أن تنطلي على أحد.

وأكد مزهر أن الجبهة التي رفضت وما زالت على الدوام المشاركة في أي حكومة فلسطينية منذ تأسيس السلطة لن تشارك على الإطلاق في أي تشكيلات أو اصطفافات تساهم في تعميق الانقسام وتحاول وضع عراقيل على خطوات إنجاز المصالحة.

وشدد مزهر على أن تحقيق الوحدة الوطنية والمضي قدماً في إنجاز المصالحة الوطنية ومواجهة مخططات تصفية قضيتنا، وكل محاولات عرقلة المصالحة وتعطيلها، واستمرار الدفاع عن حقوق الجماهير ومطالبها العادلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية هي هدف ثابت تسعى الجبهة الشعبية لتحقيقه وبجانبها كل الوطنيين المخلصين ولن تتخلى عنه.

#الشعبية #حكومة #مشاركة

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