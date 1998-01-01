بنس يعترف : نحن والأردن مختلفان حول قرار ترامب بشأن القدس

القدس المحتلة / سما /

اعترف نائب الرئيس الأمريكي عقب اجتماعه مع الملك الأردني عبد الله الثاني إنهما "اتفقا على أنهما مختلفان" بشأن قرار ترامب حول القدس المحتلة.



من جهته، جدد العاهل الأردني عبد الله الثاني الأحد، مخاوفه من قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.



وأكد العاهل الأردني خلال لقائه في العاصمة عمان، نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أن "الحل الوحيد للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي هو حل الدولتين"، مشددا على ضرورة أن "تكون القدس الشرقية عاصمة لأي دولة فلسطينية مستقبلية".



وأشار إلى ضرورة حل الدولتين على أساس حدود 1967، وقال: "نخشى من ألا يكون القرار الأمريكي بشأن القدس جزءا من حل شامل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".



وكان نائب الرئيس الأمريكي كشف خلال زيارته القاهرة التي سبقت عمّان، أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وصف قرار ترامب بشأن القدس بأنه "خلاف بين أصدقاء".



وأضاف بنس في مؤتمر صحفي قبيل توجهه إلى العاصمة الأردنية محطته الثانية في جولته في المنطقة، أن "الولايات المتحدة ستدعم حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين إذا وافق الطرفان على ذلك".