تشغيل مركز الشرطة المتنقل في نابلس

رام الله / سما /

شغلت الشرطة اليوم الأحد، مركز الشرطة المتنقل في محافظة نابلس.

وجاء في بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة بدأت بتشغيل مركز الشرطة المتنقل والممول من مؤسسة التعاون الألماني GIZ وأنطلق العمل من بلدتي طلوزة والباذان شمال شرق نابلس، وقد رافق المركز بجولته الأولى مدير وحدة الشرطة المجتمعة المقدم فريد لدادوة، والمقدم سائد الدريدي من فريق تدريب مراكز الشرطة المجتمعية، ومدير العلاقات العامة والإعلام المقدم أمجد فراحته، ومدير المركز المتنقل الرائد لنا المخللاتي، وطاقم المركز.. وكان باستقباله مدير مركز شرطة عصيرة الشمالية، ورئيس المجلس القروي، وعدد من أعضاء المجلس، ورافقوا المركز بعمله وجولاته على المدارس والمؤسسات.

وذكر البيان أن المركز المتنقل هي خدمة تقدمها الشرطة الفلسطينية تستهدف الأماكن النائية والبعيدة عن مراكز المدن، والتي قد لا تصلها دوريات الشرطة بشكل دوري ومستمر مما يتيح لأهالي تلك المناطق التعرف على مؤسسة الشرطة وخدماتها وطبيعة عملها، بالإضافة لتقديم الخدمة المجتمعية لأماكن تواجد المركز، وتقديم النصح والإرشاد والتوعية لمواطني تلك المناطق ومشاركتهم مناسباتهم الاجتماعية.

وأضاف البيان أن الشرطة بهذه الخطوة تأتي تنفيذاً لسياسة الشرطة في تبني العمل المجتمعي القائم على اشراك المواطنين بالأمن والمسؤولية في حل مسببات الجريمة، ومنع الجريمة قبل وقوعها بالإجراءات الوقائية المشتركة بين الشرطة والمؤسسات والمواطنين.