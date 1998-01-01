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الاعلان عن اضافة 4805 أسرة جديدة بغزة لمستفيدي برنامج الشؤون الاجتماعية

الأحد 21 يناير 2018 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلان عن اضافة 4805 أسرة جديدة بغزة لمستفيدي برنامج الشؤون الاجتماعية



غزة/سما/

اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عن إضافة 4805 أسرة جديدة للمستفيدين من مخصصات الشؤون المقرر صرفها الثلاثاء المقبل.

وقال وكيل الوزارة يوسف إبراهيم في تصريح صحفي، إنه سيتم إضافة هذه الأسر لبرنامج الشؤون لمرة واحدة، على أن يتم دراسة حالاتها مرة أخرى تمهيدًا لاعتماد من يستحق منها في المنظومة الدائمة للبرنامج.

وذكر إبراهيم أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرنامج في قطاع غزة 76865 بمبلغ 100 مليون شيكل.

ودعا المستفيدين زيارة موقع الوزارة مع نهاية دوام اليوم الأحد لفحص الأسماء والمبالغ المالية المستحقة لهم والبنك المعتمد للصرف.

#غزة #فقراء

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