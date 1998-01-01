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بحث سبل التعاون بين الحكم المحلي والاجهزة الامنية في قلقيلية

الأحد 21 يناير 2018 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

بحثت مديرية الحكم المحلي في قلقيلية سبل تعزيز التعاون المشترك في تقديم خدمات افضل واسرع للمواطنين في محافظة قلقيلية مع الاستخبارات العسكرية ، وجاء ذلك خلال زيارة قام بها مديرعام الحكم المحلي في قلقيلية حاتم مسلم للاستخبارات العسكرية والتقى بالعقيد حسن عطاونة مدير جهاز الاستخبارات العسكرية في محافظة قلقيلية.

ويأتي هذا اللقاء لتعزيز التعاون ما بين الاجهزة الامنية وهيئات الحكم المحلي من بلديات ومجالس قروية بما يضمن تقديم الخدمة الافضل والاسرع للمواظن الفلسطيني.

قام العقيد عطاونة بتقديم الشكر للحكم المحلي في محافظة قلقيلية على هذه اللفتة الطيبة واكد انهم موجودين كمؤسسة امنية لخدمة المواطن الفلسطيني مؤسساته وهيئاته وان العلاقة بين المؤسسة ومديرية الحكم المحلي والهيئات المحلية هي علاقة تكاملية .

وبدوره اشاد مسلم بمستوى التعاون الذي وصلت اليه العلاقة ما بين الاجهزة الامنية وهيئات الحكم المحلي مؤكدا ان كلا من الطرفين متكامليين في العمل اجل النهوض بالمحافظة والوصول الى اعلى مستويات التنمية.

#الحكم المحلي #الاجهزة الامنية

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