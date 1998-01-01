هيئة الأسرى: تسليم جثمان الأسير الشهيد عطا الله بعد ساعات

الأسير عطا الله (57 عاما)، استشهد أمس السبت، في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي بعد معاناة من مرض السّرطان، وإهمال طبّي تعرّض له في سجون الاحتلال.

واكتشفت إصابة عطا الله المحكوم بالسّجن (32) عاما قضى منها (21)؛ بالسّرطان منذ نحو أربعة أشهر في خمسة أماكن من جسده، وهي: الرئتان، والعمود الفقري، والكبد، والبنكرياس، والرأس.

وكان محامي هيئة شؤون الأسرى قد تقدم بأكثر من طلب للإفراج المبكّر عن المعتقل عطا الله؛ إلّا أن محكمة الاحتلال المركزية في اللد، رفضت الطّلبات المتكرّرة رغم تقرير طاقم طبي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطبيب السّجن بخطورة وضعه الصّحي.