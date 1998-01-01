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هيئة الأسرى: تسليم جثمان الأسير الشهيد عطا الله بعد ساعات

الأحد 21 يناير 2018 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: تسليم جثمان الأسير الشهيد عطا الله بعد ساعات



رام الله/سما/
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الأحد، ان  سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستسلم جثمان الأسير الشهيد حسين عطا الله، ظهر اليوم في نابلس، فيما ستحدد تفاصيل الجنازة في وقت لاحق.

الأسير عطا الله (57 عاما)، استشهد أمس السبت، في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي بعد معاناة من مرض السّرطان، وإهمال طبّي تعرّض له في سجون الاحتلال.

واكتشفت إصابة عطا الله المحكوم بالسّجن (32) عاما قضى منها (21)؛ بالسّرطان منذ نحو أربعة أشهر في خمسة أماكن من جسده، وهي: الرئتان، والعمود الفقري، والكبد، والبنكرياس، والرأس.

وكان محامي هيئة شؤون الأسرى قد تقدم بأكثر من طلب للإفراج المبكّر عن المعتقل عطا الله؛ إلّا أن محكمة الاحتلال المركزية في اللد، رفضت الطّلبات المتكرّرة رغم تقرير طاقم طبي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطبيب السّجن بخطورة وضعه الصّحي.

#اسرى #جثمان #شهيد

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