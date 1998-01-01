توقيع بروتوكول تعاون بين "القدس المفتوحة" ومجلة الدراسات التركية

القدس / سما /

وقعت جامعة القدس المفتوحة، ومجلة الدراسات التركية، في مقر رئاسة الجامعة برام الله اليوم الأحد، بروتوكول تعاون لعقد المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الاجتماعية، في آذار من العام الجاري في جامعة القدس.

ووقع البروتوكول نيابة عن رئيس الجامعة، نائبه للشؤون الأكاديمية الدكتور سمير النجدي، وعن الجانب التركي، رئيس مجلة الدراسات التركية/، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور محمد دورسون آروم.

وحضر اللقاء عن جامعة القدس المفتوحة: مساعد رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية د. عماد الهودلي، وعميد كلية الدراسات العليا د. حسن السلوادي، وعميد البحث العلمي د. حسني عوض، وعمداء كليات الزراعة د. معن شقوارة، والتربية د. مجدي زامل، والعلوم الاجتماعية والأسرية د. عماد اشتية، والتكنولوجيا د. يوسف أبو زر، وبسيم أيوب ممثلا عن كلية الآداب، ومأمون المصري ممثلا عن كلية الاعلام، ومدير مركز التعليم المستمر محمود حوامدة.

ومن الجانب التركي د. أورزكان غونغور من جامعة يلدريم بيازيد في أنقرة، ود. ساركان يورغانجيلار من جامعة غازي، وجمال أرديم رئيس الجمعية الدولية "حلال" للسفر، التي تعنى بتنظيم رحلات للقدس الشريف.

وأكد الجندي أن الجامعة سعيدة باستضافة الوفد التركي رفيع المستوى. وتطرق في حديثه الى تطور جامعة القدس المفتوحة، مشيرا إلى أنها ولدت من رحم المعاناة حتى أصبحت كبرى الجامعات الفلسطينية، ومنتشرة في محافظات الوطن كافة، وينتسب إليها 60 ألف طالب وطالبة في عشرين مركز في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال: "إن القدس المفتوحة تعتمد اليوم نظاما تعليميا مفتوحا ومدمجا، وتسعى جاهدة لتطوير عملها وتوسيع انتشارها في مختلف أرجاء الوطن". وعبر عن سعادة أسرة الجامعة بالتعاون مع الجامعات التركية في مختلف المجالات.

من جانبه، أشار دورسون، إلى أن الجامعات التركية تتطلع لمزيد من التعاون مع الجامعات الفلسطينية ومن بينها جامعة القدس المفتوحة.

وقال: إن تركيا، حكومة وشعبا، ستواصل دعم الشعب الفلسطيني، وهي تشعر بمعاناته بشكل متواصل من قبل الاحتلال، وتقدر ما يقدمه من تضحيات من أجل حماية القدس والمقدسات.

من جانبه شرح غونغور الجهود المبذولة لتنظيم المؤتمر الدولي للعلوم الاجتماعية، وحث الباحثين في جامعة القدس المفتوحة على المشاركة الفاعلة بأوراق علمية، وعبر عن رغبته بمشاركة جامعة يلدريم بيازيد في اللجان التحضيرية والعلمية للمؤتمر.

وقال الهودلي إن مكتب مساعد الرئيس لشؤون العلاقات الدولية في الجامعة يسعى إلى إعداد اتفاقيات تعاون مع الجامعات التركية المشاركة في المؤتمر، وخاصة جامعتي يلدريم بيازيد وغازي، من أجل توقيع اتفاقيات تعاون أكاديمي مشترك على هامش المؤتمر.

من جانبه، أشار عوض إلى التعاون في مجال نشر الأبحاث العلمية في مجلات الجامعة المحكمة، وتبادل النشر في مجلات الجامعة التركية أيضا.

وعبر عن أمله بأن يستفاد من الإرث التاريخي والعلمي المنشور حول سجلات المحكمة التركية إبان الحكم العثماني في مدينة القدس، مبديا اعتزاز جامعة القدس المفتوحة بالعمل على ترجمتها ونشرها وتوثيقها، بالتعاون مع الجامعات التركية.

وتأتي زيارة الوفد التركي ضمن سلسلة اجتماعاته التحضيرية لعقد المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الاجتماعية والذي تشارك فيه 11 جامعة تركية، وأربع جامعات فلسطينية هي: القدس المفتوحة، والنجاح، والعربية الأمريكية، إلى جانب جامعة القدس الجهة المستضيفة.

يذكر أن انعقاد المؤتمر في حضرة جامعة القدس يأتي داعما لما تواجهه القدس من سياسات تهويد وإسقاط لحق الفلسطينيين فيها