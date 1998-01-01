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"بول بوغبا" يطالب برفع قيمة راتبه مع اليونايتد

الأحد 21 يناير 2018 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بول بوغبا" يطالب برفع قيمة راتبه مع اليونايتد



وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إنجليزية, أن الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، طلب من إدارة ناديه مضاعفة راتبه الأسبوعي بعد قرب انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز جناح أرسنال إلى "الشياطين الحم"ر خلال الساعات المقبلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا، طلب من إدارة اليونايتد زيادة راتب اللاعب إلى 400 ألف جنيه إسترليني بدلا من 200 ألف إسترليني بعد اقتراب قدوم سانشيز.

وأوضحت "ميرور" أن رايولا بيّن لإدارة النادي الإنجليزي أن راتب اللاعب الحالي لا يناسب قيمته ولابد من مضاعفته بعد قدوم سانشيز الذي قد يتقاضى راتبا يقدر بـ450 ألف إسترليني في الأسبوع مع مانشستر يونايتد.

ويرتبط بوغبا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف عام 2021، لكن إدارة النادي الإنجليزي ستبحث مسألة تعديل عقده وزيادة راتبه الأسبوعي للحفاظ على مستقبله مع النادي.

وشارك بول بوغبا في 20 مباراة مع الشياطين هذا الموسم في جميع البطولات، وأحرز 3 أهداف وصنع 10 أخرى خلال 1669 دقيقة مشاركة.

#بول بوغبا #مانشستر يونايتد

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