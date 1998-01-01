"إل جى" تطور هاتفا بشاشة مرنة يمكن طيه ليتحول إلى تابلت

وكالات / سما /

تقدمت شركة إل جى بطلب للحصول على براءة اختراع لهاتف جديد منحنى ويمكن طيه، والذى يكشف ما يمكن أن يبدو عليه الهاتف المنحنى للشركة الكورية، وقد تم إيداع البراءة فى يوليو 2017، لكن انتشرت التفاصيل خلال هذه الأيام.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فتأتى خطوة إل جى تزامنا مع تقديم عدد من الشركات المنافسة، وعلى رأسها أبل وسامسونج براءات اختراع لهواتف ذكية قابلة للطى.

براءة اختراع LG

وتظهر براءة الاختراع تقديم إل جى لتصورين للهاتف الجديد، كلاهما مع شاشة مرنة، يمكن طيها إلى نصفين، إلا أن التصور الأول يكشف عن هاتف ذكى يمكن فتحه ليتحول إلى جهاز تابلت.

وسيحتوى هذا الهاتف على عدستين للكاميرا على اللوحة الخلفية، وعند طيه يمكن للجهاز عرض المعلومات على الشاشة الأمامية، مثل التاريخ والوقت، إذ يمكن دمج تكنولوجيا always on display التابعة لشركة إل جى بالهاتف الجديد، والذى تتيح للمستخدمين التحقق من الإخطارات أو الوقت دون لمس الشاشة.

يتضمن الهاتف كاميرتين

أما النموذج الآخر الذى يظهر بالصور أيضا فهو نموذج آخر مماثل، ولكن عند طى الجهاز، يمكن دفع الشاشة إلى الجانبين للكشف عن شاشة شفافة تبين التاريخ والوقت.