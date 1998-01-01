جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"إل جى" تطور هاتفا بشاشة مرنة يمكن طيه ليتحول إلى تابلت

الأحد 21 يناير 2018 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إل جى" تطور هاتفا بشاشة مرنة يمكن طيه ليتحول إلى تابلت



وكالات / سما /

تقدمت شركة إل جى بطلب للحصول على براءة اختراع لهاتف جديد منحنى ويمكن طيه، والذى يكشف ما يمكن أن يبدو عليه الهاتف المنحنى للشركة الكورية، وقد تم إيداع البراءة فى يوليو 2017، لكن انتشرت التفاصيل خلال هذه الأيام.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فتأتى خطوة إل جى تزامنا مع تقديم عدد من الشركات المنافسة، وعلى رأسها أبل وسامسونج براءات اختراع لهواتف ذكية قابلة للطى.

 
براءة اختراع LG

وتظهر براءة الاختراع تقديم إل جى لتصورين للهاتف الجديد، كلاهما مع شاشة مرنة، يمكن طيها إلى نصفين، إلا أن التصور الأول يكشف عن هاتف ذكى يمكن فتحه ليتحول إلى جهاز تابلت.

وسيحتوى هذا الهاتف على عدستين للكاميرا على اللوحة الخلفية، وعند طيه يمكن للجهاز عرض المعلومات على الشاشة الأمامية، مثل التاريخ والوقت، إذ يمكن دمج تكنولوجيا always on display التابعة لشركة إل جى بالهاتف الجديد، والذى تتيح للمستخدمين التحقق من الإخطارات أو الوقت دون لمس الشاشة.

 
يتضمن الهاتف كاميرتين

أما النموذج الآخر الذى يظهر بالصور أيضا فهو نموذج آخر مماثل، ولكن عند طى الجهاز، يمكن دفع الشاشة إلى الجانبين للكشف عن شاشة شفافة تبين التاريخ والوقت.

#إل جى #شاشة
undefined

أخبار ذات صلة

"أيسر" تطلق تابلت Iconia Tab 8W بـ150 دولارا فقط

860x484 (3)

مستخدمين "أبل" لا يهتمون بشاشة "آيفون 8"

إل جي تكشف عن هاتف بشاشة مقوسة لالتقاط صور "سيلفي"

أول تلفاز في العالم بشاشة منحنية قياس 105 بوصة

"إل جي" تكشف عن أول تلفاز في العالم بشاشة منحنية قياس 105 بوصة الشهر الحالي

thumb

هاتف بشاشة عرض "ثلاثية الأبعاد"

"ناسا" و"اف بي اي" تريدان منع تسويق هواتف لا يمكن اختراقها

الأكثر قراءة اليوم

إندونيسيا: جَلد عروسين!

رئيس المخابرات الفلسطينية زار السعودية سرا الأسبوع الماضي

صحيفة إيرانية تهاجم حماس و تدعو لقطع العلاقات مع الحركة

بالفيديو.. القوات المصرية تدك أوكار الإرهابيين في سيناء

اضافة 4805 أسرة جديدة بغزة لمستفيدي برنامج الشؤون الاجتماعية

السيسي لـ"بنس" :مصر تدعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية

إعدام عميل .. د. فايز أبو شمالة

الأخبار الرئيسية

اونروا - غزة

النائب اشرف جمعة : الاعلان عن صندوق وطني فلسطيني في الداخل والشتات لدعم الاونروا

ابو شهلا- ارشيف

ابو شهلا يعلن عن مشروع جديد للخريجين والعاطلين عن العمل بقيمة 10 مليون دولار

غزة - ارشيفية

يديعوت : سياسة إسرائيلية مستقلة حيال غزة

ليبرمان - ارشيف

الكشف عن "رئيس خلية الموساد" التي حاولت اغتيال حمدان بلبنان و ليبرمان يلمح لمسؤولية إسرائيل

مستوطنات - ارشيف

حكومة نتنياهو تصوت اليوم لفرض "القانون الإسرائيلي" على الضفة

الاتصالات الفلسطينية