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بلدية غزة تشرع بتطوير شبكة المياه في منطقة الصبرة

الأحد 21 يناير 2018 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

شرعت بلدية غزة، بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير شبكة المياه في منطقة الصبرة، لحل مشكلة المياه التي يعاني منها السكان، ولا سيما في فصل الصيف، بفعل تهالك الشبكة القائمة وانسدادها وصغر حجمها.

وذكر مدير عام المياه والصرف الصحي في البلدية، م. ماهر سالم، أن الطواقم الفنية في البلدية، أجرت دراسة كاملة لمشكلة المياه في المنطقة المذكورة، ووضعت الحلول المناسبة لتوفير المياه بشكل كافي للمواطنين هناك، والتخفيف من معاناتهم اليومية.

وأوضح سالم أن منطقة الصبرة تعاني من ضعف وصول المياه إلى منازل المواطنين، بفعل الخطوط القديمة القائمة ذات الأقطار الصغيرة، ناهيك عن تهالك الشبكة وانسدادها بشكل كبير جدًا في تلك المنطقة، الأمر الذي دفع البلدية للبحث عن تمويل لتجديد الشبكة القائمة.

وبين أن البلدية شرعت بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، بعد أن حصلت على تمويل لتنفيذ جزء منه، وبدأت بتنفيذ أعمال تركيب 3 آلاف متر طولي من خطوط الـ(UPVC) بقطر 110 ملم إضافة إلى الوصلات المنزلية وأعمال صيانة الشوارع وإعادة تبليطها من جديد.

وأوضح أن أعمال المشروع تشمل تمديد خطين جديدين للمياه في كل شارع، من المنطقة المستهدفة، بقطر 4 إنش للخط الواحد، بدلاً من الخط القديم القائم بقطر 2 إنش في كل شارع.

وأضاف أن البلدية ستبحث عن مصادر تمويل أخرى لاستكمال أعمال المشروع واستبدال باقي الشبكة في المنطقة بأكملها، لرفع المعاناة عن المواطنين وخاصة في فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك المياه.

وأوضح مدير عام المياه والصرف الصحي في البلدية، أن هذا المشروع سيتم تنفيذه على عدة مراحل، بتكلفة إجمالية تبلغ 450 ألف دولار.

#بلدية غزة

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