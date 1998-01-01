النائب اشرف جمعة : الاعلان عن صندوق وطني فلسطيني في الداخل والشتات لدعم الاونروا

غزة / سما/

اعلن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أشرف جمعة، عن نيته تشكيل لجنة من رجال الاعمال وكذلك انشاء صندوق وطني لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينينيين الاونروا لمواجهة قرار ترامب تقليص مساعدات واشنطن للاونروا، موضحا انه تم التوافق مع شخصيات وقيادات وطنية من الداخل الفلسطيني والخارج بشكل مؤقت لدعم " الاونروا" ، ,ومنع انهيارها.

وقال جمعة في تصريحات خاصة لوكالة" سما"، ان اللجنة تاتي لمحاولة انقاذ الاونروا ومنع انهيارها ، وسيكون هناك تحركات جدية كبيرة جدا كونها متعلقة بالامور المادية،. مؤكدا انه سيتم الاعلان عن التفاصيل التى تتعلق باللجنة في غضون 48 ساعة المقبلة لمواجهة قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب في تقليص مساعدات بلاده للاونروا بنسبة 60%.

واوضح جمعة ان الاتصالات والمحاولات جارية مع المعنيين لتشكيل "الصندوق الوطني لانقاذ الاونروا"، المكونة من رجال اعمال وجاليات مختلفة وقيادات فلسطينية اعتبارية متنوعة اعلنت عن موافقتها على الانضمام "منذ اعلان تشكيل اللجنة لانقاذ الاونروا من الانهيار".

ودعا جمعة، المجلس التشريعي للانعقاد لوضع خطط واستراتيجيات لبحث هذه المشكلة مطالبا "الاخوة الاعلاميين والسوشيال ميديا بان يهتموا في هذا الموضوع " ليصل صوتنا الي كل العالم ".

وطالب النائب في المجلس التشريعي كافة الفصائل بالخروج والتعبير عن غضبهم على قرار ترامب والاعلان عن اضراب الكل الفلسطيني والمستفيدين والفلسطينيين بيوم محدد لمواجهة هذا القرار.

في سياق متصل، اكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" عدنان ابو حسنة، وجود تهديد لاستمرار عمل الأونروا في فلسطين نتيجة التقليصات الكبيرة التي تعرضت لها الميزانية من الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب.

وقال أبو حسنة خلال كلمة له في ورشة عمل بعنوان (مستقبل قضية اللاجئين ومحاولات التصفية الامريكية) اليوم الأحد، نظمها المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني موضحا "سنعيد ما فعلته الاونروا في السبيعينات عندما دشنت حملة كبرى اسمها "يدا بيد" لإنقاذ الأونروا حينما تعرضت لازمة مالية".

وأشار إلى أن الأوضاع في الأونروا خطيرة وسنطلق حملة كبرى للعالم ستنطلق من قطاع غزة غدا الساعة 10 صباحا بمشاركة المفوض العام.