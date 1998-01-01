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أبو حسنة: وضع "الأونروا" خطير وحملة كبرى للعالم ستنطق من غزة غدا

الأحد 21 يناير 2018 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة: وضع "الأونروا" خطير وحملة كبرى للعالم ستنطق من غزة غدا



غزة/سما/

أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، وجود تهديد لاستمرار عمل الأونروا في فلسطين، نتيجة التقليصات الكبيرة التي تعرضت لها الميزانية من الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب.

وقال أبو حسنة خلال كلمة له في ورشة عمل بعنوان (مستقبل قضية اللاجئين ومحاولات التصفية الامريكية) اليوم الأحد، نظمها المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني: "سنُعيد ما فعله الرئيس الشهيد ياسر عرفات عام 1974 من حملة كبرى لإنقاذ الأونروا حينما تعرضت لهجوم واستهداف مماثل".

وأشار إلى أن الأوضاع في "الأونروا" خطيرة جداً، وسنطلق حملة كبرى للعالم ستنطلق من قطاع غزة غدا الساعة 10 صباحا بمشاركة المفوض العام.

وأوضح أن هناك عجر كبير تعرضت له "الأونروا"عام 2017 وقامت الإمارات العربية المتحدة والسويد والاتحاد الأوروبي بتسديد جزء كبير منه يقدر ب 49 مليون دولار.

 
#ابو حسنة #اونروا

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