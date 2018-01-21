الدفاع المدني يتعامل مع 305 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 305 حادث منها 59 حادث حريق و246 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة نتج عنها إصابة العشرات في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر الأحد 21/1/2018 ، أن حوادث الحريق كانت في منازل ومركبات ومحلات تجارية ومخازن ومحولات وأعمدة كهرباء إمتدت وطالت ممتلكات المواطنين ، وعن الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث كانت نتيجة للإهمال وعبث الأطفال والحرق العمد والتماس الكهربائي وإعتداء جيش الإحتلال الإسرائيلي والمستوطنين وتسرب الغاز وغيرها .

وأضاف التقرير أن معظم حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير وتصادم مركبات وأعطال في مصاعد كهربائية وإخلاء وتحرير محاصرين وعالقين داخل منازل وإنقاذ ممتلكات ومحاصرين ومعالجة وإحتواء تسرب غاز منزلي والتعامل مع حالات تقديم مساعدة خلال التأثر بالمنخفض الجوي التي كانت 200 حالة تقديم مساعدة وحوادث حريق خلال يومي المنخفض ، وكان أبرز حالات الإنقاذ التعامل مع أجسام متطايرة من يفط ولوحات إعلانية ومظلات وخزانات مياه والواح زينكو وغيرها ، وإزالة وتقليم أشجار شكلت خطورة على المواطنين والممتلكات ، وشفط وتصريف مياه وفتح طرق وتفقد جدار وسلاسل حجرية منهارة وآيلة للسقوط وحوادث سير وسحب مركبات عالقة وتحريرها وإنقاذ ممتلكات وغيرها ، فكانت الإصابات لعدد من المواطنين في حوادث سير وسقوط وحوادث عمل والحرائق وغيرها .

على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 1412 تصريحا بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 2516 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 181 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن .

وأشار التقرير إلى إتمام عقد 15 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية وطلاب مدارس وغيرها ، وتنفيذ تمارين إخلاء ، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والإستعداد لها إستفاد منها 691 متدرب .