جمعية الرعاية الانسانية تنظم رحلة سياحية لأطفال مخيم "اطفالنا مستقبلنا2"

غزة / سما /

نظمت جمعية "الرعاية الانسانية " رحلة سياحية ترفيهية للأطفال الملتحقين في المخيم بنحو 100 طفل وبوجود ما يقارب 20 منشطا ومدربا مرافقا للأطفال. وتوجهت الرحلة إلى زيارة الاماكن الاثرية بقطاع غزة ومن ابرز الاماكن قصر الباشا والمسجد العمرى الكبير وسباط العلمي وكنيسة القديس برفيريوس ومسجد كاتب ولاية و مستشفى الأهلي العربي والذى يعتبر اقدم مشفى بقطاع غزة والحارة الملونة بغزة القديمة وبرية الانجليز واسواق غزة القديمة وقد تخلل الرحلة العديد من النشاطات الترفيهية والمسابقات وعرض بعض الفقرات الفنية وقد قضى الطلبة يوما ترفيهيا رائعاً حيث قاموا باللعب والتأرجح والرقص والغناء. وهدفت الرحلة الى التخفيف عن الضغوط التي يتعرض لها الأطفال ورسم البسمة على شفاهم، وأعرب أهالي الاطفال عن سعادتهم وفرحتهم باهتمام جمعية الرعاية الانسانية للمخيمات والرحلات التي استطعت من التخفيف عن اطفالهم وتغيير الروتين اليومي لهم وكسر حاجز الخوف لديهم على حد تعبيرهم متمنيين أن تستمر هذه الرحلات والمخيمات الهادفة لرفع مستوى القدرات لأبنائهم علماً بأن هذه الرحلة الترفيهية جاءت خاتمة لمخيم اطفالنا مستقبلنا 2 الذى استمر اسبوعا كاملا بالجمعية. من ناحيتها أكدت / أ - منار البحطيطي مدير الجمعية بأن الرحلات تهدف الى تعريف الاطفال بالأماكن السياحية والاثرية بقطاع غزة وخصوصا ابناء المناطق الشرقية والذين لم يسبق لهم زيارة تلك الاماكن عن قرب واكدت ايضا استمرار الجمعية بعمل كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية لتخفيف عن اطفالنا في ظل الواقع المرير الذي يعيشونه

ومن جانبه الاستاذ / شادي الاعرج اشاد بجهود طاقم العمل المميزة والتطوعية التي بذلت كل الجهود للوصول الى خدمة عشرات الاطفال من المناطق المهمشة ومؤكدا استمرار الجمعية بدعم الانشطة الخاصة بالأطفال رغم نقص الامكانيات بالجمعية

حيث انه وخلال فترة الاجازة الشتوية قامت الرعاية الانسانية بتنفيذ مخيمين شتويين واستمر كل مخيم لمدة اسبوع وتم ختم المخيم الاول والذى كان عدده 80 طفلا بحفل شارك به العشرات من ابناء المنطقة وتم توزيع كسوة الشتاء على الاطفال المشاركين وحيث ايضا تم اختتام المخيم الثاني الذى ضم 85طفلا برحلة لمدة يوم لزيارة كافة الاماكن السياحية والاثرية بقطاع غزة .