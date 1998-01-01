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انتظام جدول توزيع الكهرباء في غزة بعد إصلاح الخطوط المصرية

الأحد 21 يناير 2018 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتظام جدول توزيع الكهرباء في غزة بعد إصلاح الخطوط المصرية



غزة / سما /

أعلنت شركة توزيع الكهرباء اليوم الاحد , ان مجموعة الطاقة المتوفرة في قطاع غزة بلغت 192 ميجاوات تقريبا ،  في حين بلغ العجز 308ميجا وات .

وقال محمد ثابت المتحدث باسم شركة الكهرباء، إن جدول الكهرباء المقرر العمل به اليوم هو 6 ساعة وصل مقابل 12 فصل وخاصة بعد عودة الكهرباء المصرية لقطاع غزة عبر خطين قادمين من مصر , موضحاً ان خطي كهرباء فلسطين وغزة 1 عادا للعمل فيما بقى خط غزة 2 معطلاً.

 وأشار الى ان الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة (120) ميجاوات , ومحطة التوليد  وتوفر طاقة قرابة(58) ميجاوات.

وأوضح ثابت ان احتياج القطاع اليوم بلغ (500) ميجاوات تقريباً , داعياً جميع الأخوة غير الملتزمين بدفع استهلاكهم من الكهرباء إلى ضرورة الإسراع بالايفاء بالتزاماتهم وتصويب أوضاعهم لتتمكن الشركة من الاستمرار بتقديم خدمة أفضل وتوفير ساعات كهرباء مناسبة.

#كهرباء #غزة #جدول

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