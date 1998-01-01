انتظام جدول توزيع الكهرباء في غزة بعد إصلاح الخطوط المصرية

غزة / سما /

أعلنت شركة توزيع الكهرباء اليوم الاحد , ان مجموعة الطاقة المتوفرة في قطاع غزة بلغت 192 ميجاوات تقريبا ، في حين بلغ العجز 308ميجا وات .

وقال محمد ثابت المتحدث باسم شركة الكهرباء، إن جدول الكهرباء المقرر العمل به اليوم هو 6 ساعة وصل مقابل 12 فصل وخاصة بعد عودة الكهرباء المصرية لقطاع غزة عبر خطين قادمين من مصر , موضحاً ان خطي كهرباء فلسطين وغزة 1 عادا للعمل فيما بقى خط غزة 2 معطلاً.

وأشار الى ان الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة (120) ميجاوات , ومحطة التوليد وتوفر طاقة قرابة(58) ميجاوات.

وأوضح ثابت ان احتياج القطاع اليوم بلغ (500) ميجاوات تقريباً , داعياً جميع الأخوة غير الملتزمين بدفع استهلاكهم من الكهرباء إلى ضرورة الإسراع بالايفاء بالتزاماتهم وتصويب أوضاعهم لتتمكن الشركة من الاستمرار بتقديم خدمة أفضل وتوفير ساعات كهرباء مناسبة.