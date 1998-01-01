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"مارك" يعلن خطته لمكافحة الإثارة والتضليل على الفيسبوك

الأحد 21 يناير 2018 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مارك" يعلن خطته لمكافحة الإثارة والتضليل على الفيسبوك



وكالات / سما /

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربرغ، الجمعة، أن الشركة ستبدأ في إعطاء أولوية لوسائل الإعلام "الجديرة بالثقة" في بث مشاركات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث تعمل الشركة على مكافحة "الإثارة" و"المعلومات المضللة".

وقالت الشركة، التي تملك أكثر من 2 مليار مستخدم شهريا، إنها سوف تستخدم استطلاعات الرأي لتحديد ترتيب وسائل الإعلام الجديرة بالثقة.

واستعرض زوكربرغ هذا التعديل في تدوينة على فيسبوك، قائلا إنه اعتبارا من الأسبوع المقبل ستعطي خدمة البث الإخباري وهي المنتج المحوري للشركة، أولوية "للأخبار ذات الجودة العالية" على المصادر الأقل جدارة.

وكتب زوكربرغ "هناك الكثير من الإثارة والمعلومات المضللة والاستقطاب في العالم اليوم".

ويقول "تتيح وسائل التواصل الاجتماعي للناس نشر المعلومات بشكل أسرع من أي وقت مضى، وإذا لم نعالج هذه المشكلات تحديدا سينتهي الأمر بتضخيمها".

وفي الوقت نفسه قال زوكربرغ إن كم الأخبار بشكل عام على فيسبوك، سيتقلص إلى نحو 4 في المئة من محتوى خدمة البث الإخباري، مقارنة مع 5 في المئة حاليا.

#فيسبوك #مارك زوكربرغ

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