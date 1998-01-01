أقوى سيارة SUV في العالم

وكالات / سما /

قامت الشركة الأمريكية جيب التابعة لمجموعة فيات كرايسلر بالكشف عن آخر طراز من سيارتها غراند شيروكي تراكهوك، حيث تعتبر هذه السيارة الثالثة بالنسبة للمجموعة التي تستقبل محرك توربوتشارجد ب 8 سيلندر لتكون سيارة ال SUV الأقوى في العالم الى الآن.



زاد وزن سيارة التراكهوك بمقدار 117.5 كغم عن طراز غراند شيروكي أس آر تي ولكن ذلك لم يمنع الوحش الأمريكي هذا بالتسارع من 0-100 كم/س خلال 3.5 ثانية فقط "رقم صرحت به جيب". فقد تميزت السيارة بنظام التحكم في إطلاق عزم الدوران الاحتياطي الذي يقوم بالمحافظة على المجرى الجانبي لصمام السوبرتشارجد مفتوحاً بينما يتم إيقاف عملية الاحتراق وتزويد الوقود الى أسطوانات محددة للحد من مقدار العزم المطلق قبل رفع القدم عن المكابح "نظام مطّبق في سيارة التشالنجر ديمون"



جُهزت بمحرك هيمي سوبرتشارجد بسعة 6.2 لتر / 8 سيلندر الموجود في سيارة دودج تشالنجر هيلكات حيث يولد ما يعادل 707 حصان و 875 نيوتن متر من عزم الدوران والمصحوب بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيكية الذي يمتاز بعملية نقله الأسرع للسرعات.



تميز تصميم غراند شيروكي الخارجي بشكله الرياضي الرائع بوجود مجموعة من العجلات بقياس 20 إنش مع كلبرز (أغطية مكابح) صفراء اللون الموجودة على سيارة دودج تشالينجر ديمون القادمة، بالإضافة الى الشكل الأمامي المتعارف عليه في نسخة أس آر تيبفتحات هوائية كبيرة على السبلتر الأمامي. ولزيادة طابعها الرياضي أكثر، تم تجهيزها بأنابيب عادم رباعية.



جمعت هذه السيارة الكثير من صفات قريباتها من السيارات الأخرى كسيارتي التشالنجر هيلكات والديمون وسيارة غراند شيروكي اس آر تي، فلا عجب من كونها أقوى سيارة دفع رباعي في العالم الى الآن.