ضبط سولار مهرب من المستوطنات في محافظة طوباس

طوباس / سما /

تمكنت طواقم الضابطة الجمركية وبالتعاون مع الدورية المشتركة للاجهزة الامنية فجر اليوم من ضبط 1200 لتر سولار مهربة من المستوطنات في محافظة طوباس.



وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في الضابطة الجمركية انه بناءً على معلومة من العمليات المشتركة بالمحافظة وبالشراكة مع الاجهزة الامنية تم ضبط مركبتين محملتين بجلنات معبئة بالسولار المهرب من مستوطنة ميخولا وتقدر الكمية المضبوطة1200 لتر وعليه تم تسليم البضاعة لهيئة البترول واحالة القضية الى محكمة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.