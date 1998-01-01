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"الجداوي" تكشف عن وصية خالتها الفنانة تحية كاريوكا لها

الأحد 21 يناير 2018 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الجداوي" تكشف عن وصية خالتها الفنانة تحية كاريوكا لها



عالم الفن

قالت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، إن خالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وجهت لها نصيحة تعمل بها في حياتها ولم تنسها عمرها.

رجاء الجداوي، أضافت خلال لقائها في برنامج "بيومي أفندي"، مع الفنان بيومي فؤاد، والمذاع عبر فضائية dmc: "أنا تربية تحية كاريوكا الفنانة العظيمة التي لم ولن نرى مثلها أو أي أحد يشبهها، ونصحتني بقولها تقعدي على الطبلية خليكي متواضعة زيهم، ولما تقعدي في القصر اقعدي معاهم أحسن منهم، ولما تدخلي بلاتوه سلمي على العمال الأول، هما دول ناسك اللي بيحبوكي وسندك، وفطرت مرة مع الناس في رمضان في الشارع".

وتابعت: "تعلمت التواضع من الفنانة الكبيرة، وأنا أسير حالياً ودائماً بنصائحها".

وعن حياتها بعيدًا عن الفن قالت: "إحنا أمهات وزوجات وحموات وبشر، وأنت مطلوب منك تنسى همومك أمام الكاميرا، لأن لازم اللي يشوفك يحس إنك أسعد إنسان في الدنيا".
 

#رجاء الجداوي #تحية كاريوكا

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