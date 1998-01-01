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الزراعة تعلن عن إطلاق حملة تشجير جديدة في المحافظات الجنوبية

الأحد 21 يناير 2018 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، عن إطلاق حملة تشجير فلسطين للعام 2018، وذلك ضمن مشروع تخضير فلسطين الذي تنفذه الوزارة سنوياً.

وذكر منسق المشروع م.محمد خضر، أنه بتعليمات مباشرة من وزير الزراعة د.سفيان سلطان، ستقوم الوزارة بالحملة في كافة المحافظات الجنوبية، علماً بأن الحملة كانت قد انطلقت في المحافظات الشمالية من الوطن.

 وأوضح خضر، أن المشروع يتضمن زراعة نحو 135 ألف شتلة مثمرة من أشجار الفاكهة المختلفة، حيث سيتم زراعتها على مساحة حوالي 3500 دونم، لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص 100 قطعة زراعية نموذجية تشمل تجهيزها بالسياج وشبكات الري والأشتال.

ودعا خضر المزراعين الراغبين في الاستفادة من المشروع التوجه للمديريات كلٌ في محافظته لتعبئة نماذج الطلبات الخاصة بهذا الشأن، مشترطاً قبل زراعة الأشتال في الأرض المخصصة تحضيرها بكافة الإحتياجات الزراعية اللازمة لنجاح الأشتال.

#وزارة الزراعة #حملة

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