الحمد الله يستقبل وفدا من نقابة التمريض ويطلع على احتياجاتهم

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاحد في مكتبه برام الله، وفدا من نقابة التمريض، بحضور وزير الصحة د. جواد عواد، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، حيث اطلع على واقع قطاع التمريض في المشافي الفلسطينية، والمعيقات التي تواجه عملهم واحتياجاتهم.

وثمن الحمد الله جهود العاملين في قطاع التمريض على تفانيهم وجهودهم المبذولة في القيام بعملهم على اكمل وجه، لا سميا تقديم افضل الخدمات الصحية للمرضى الى جانب كافة الطواقم الطبية العاملة في المستشفيات والمرافق الصحية الفلسطينية.

وشدد رئيس الوزراء على العلاقة التكاملية ما بين الحكومة وكافة النقابات، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه ابناء شعبنا، مؤكدا على انه سيدرس كافة احتياجات قطاع التمريض والعمل على تلبيتها وفق الامكانيات المتاحة، وتقديم المساندة اللازمة لهذا القطاع الحيوي.

بدوره ثمن نقيب نقابة التمريض سليمان تركمان واعضاء مجلس النقابة جهود وزارة الصحة والحكومة في دعم القطاع الصحي بشكل عام، وقطاع التمريض بشكل خاص.