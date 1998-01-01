بالفيديو.. القوات المصرية تدك أوكار الإرهابيين في سيناء

القاهرة / وكالات /

نشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، فيديو يظهر قوات إنفاذ القانون المصرية وهي تدك أوكار على العناصر الإرهابية وسط سيناء.

وكان المتحدث العسكري كتب في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "قوات إنفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني، تمكنت من القضاء على عنصر إرهابي خطر بسيناء، بحوزته بندقية آلية وكمية من الذخائر ونظارة رؤية وأجهزة اتصال".

وأشار المتحدث العسكري في بيانه إلى أن "القوات دمرت عربتي دفع رباعي، ودراجة نارية، و5 أوكار فيها كمية كبيرة من الاحتياجات الإدارية والوقود والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة".