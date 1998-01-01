جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار مصر

بالفيديو.. القوات المصرية تدك أوكار الإرهابيين في سيناء

الأحد 21 يناير 2018 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. القوات المصرية تدك أوكار الإرهابيين في سيناء



القاهرة / وكالات /

نشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، فيديو يظهر قوات إنفاذ القانون المصرية وهي تدك أوكار على العناصر الإرهابية وسط سيناء.

وكان المتحدث العسكري كتب في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "قوات إنفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني، تمكنت من القضاء على عنصر إرهابي خطر بسيناء، بحوزته بندقية آلية وكمية من الذخائر ونظارة رؤية وأجهزة اتصال".

وأشار المتحدث العسكري في بيانه إلى أن "القوات دمرت عربتي دفع رباعي، ودراجة نارية، و5 أوكار فيها كمية كبيرة من الاحتياجات الإدارية والوقود والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة".

 
#القوات المصرية #قصف #سيناء #ارهابيين

أخبار ذات صلة

القوات المصرية تنفذ حملة أمنية ضخمة بشمال سيناء

إسرائيل توافق على تعزيز القوات المصرية في سيناء بعد الهجمات الدموية

الكشف عن تورط ضابط سابق في القوات المسلحة المصرية في عملية سيناء

الجيش المصري - أرشيفية

اسرائيل:نصادق فورا على طلبات القاهرة بتعزيز القوات المصرية في سيناء

تفجيرات في سيناء- ارشيف

صور.. سيناء: الاعلان عن تدمير 14 عبوة ناسفة و5 أوكار للإرهابيين

الأهرام: الحملة الأمنية في سيناء قضت على 75% من عتاد الإرهابيين

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف وبالأسماء الجهة التي تقف خلف تفجير صيدا الذي استهدف أحد عناصر حماس

بالصور : الجيش التركي يبدأ عملية عسكرية في عفرين السورية

استشهاد أسير من مخيم بلاطة بمدينة نابلس داخل سجون الاحتلال

إندونيسيا: جَلد عروسين!

السيسي لـ"بنس" :مصر تدعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية

لا تتناول هذه الأغذية في "الوقت الخطأ"

بالفيديو.. القوات المصرية تدك أوكار الإرهابيين في سيناء

الأخبار الرئيسية

غزة - ارشيفية

يديعوت : سياسة إسرائيلية مستقلة حيال غزة

ليبرمان - ارشيف

الكشف عن "رئيس خلية الموساد" التي حاولت اغتيال حمدان بلبنان و ليبرمان يلمح لمسؤولية إسرائيل

مستوطنات - ارشيف

حكومة نتنياهو تصوت اليوم لفرض "القانون الإسرائيلي" على الضفة

الزهار- ارشيف

الزهار : لن نترك الشارع الفلسطيني يجوع أو يعيش في الظلام وسنوجد خيارات

ليبرمان - ارشيف

6 سياسات ثابتة تجاه حماس.. ليبرمان: لدينا اعتبارات خاصة بفتح معبر رفح ومصر تنسق معنا

الاتصالات الفلسطينية