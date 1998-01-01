اليويفا ينوي إصدار قوانين لتكبيل الأندية في سوق الانتقالات

وكالات / سما /

يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إصدار قوانين جديدة تُكبل الأندية في سوق الانتقالات وتجعلهم غير قادرين على إنفاق الملايين بدون حساب على ضم اللاعبين الجدد.

صحيفة لو باريسيان الفرنسية وضحت في تقاريرها بأن اليويفا مستاء من عدم احتراس باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي لقوانين اللعب النظيف مالياً.

ويعتزم اليويفا إصدار قوانين جديدة كتحديث على قوانين اللعب النظيف مالياً، أهمها بأنه لن يسمح لأي نادي بالتعاقد مع لاعبين جدد بفارق إنفاق أكثر من 100 مليون يورو.

وعلى سبيل المثال، إن قام نادي ما بإنفاق 300 مليون يورو نظير ضم لاعبين جدد في سوق الانتقالات، فإنه يجب عليه بيع لاعبين بقيمة 200 مليون يورو حتى يتوافق مع قوانين اللعب النظيف مالياً، طبعاً إلى جانب بأن لا تكون تكاليف الموسم ككل أعلى من عوائده المالية.