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أومتيتي على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس

الأحد 21 يناير 2018 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أومتيتي على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس



وكالات / سما /

حصل المدافع الفرنسي الدولي صامويل أومتيتي على التصريح الطبي للتواجد في قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة ريال بيتس مساء الأحد ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

وعاد أومتيتي إلى القائمة عقب مشاركته مؤخراً في التدريبات، بعد إصابته في عضلة الفخد الأيمن في الثاني من ديسمبر الماضي خلال المباراة أمام سيلتا فيجو

ويغيب عن القائمة دينيس سواريز ورافينيا والوافد الجديد ياري مينا لأسباب فنية، وبسبب الإصابة كل من خافيير ماسكيرانو وعثمان ديمبيلي وفيليب كوتينيو وأندريس إنييستا وباكو ألكاسير.

وضمت القائمة الرسمية لبرشلونة كل من :

اندريه تير شتيجن ونيلسون سيميدو وجيرارد بيكيه وإيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز وليونيل ميسي وياسبر سيليسن وباولينيو وجيرارد دولوفيو وجوردي ألبا ولوكاس دينيه وسيرجي روبرتو وأندريه جوميز وأليكس فيدال وصامويل أومتيتي وتوماس فيرمايلن وكارليس ألينا.

#صامويل أومتيتي #برشلونة

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