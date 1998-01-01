الاوقاف تتفقد مسافر يطا ومسجدها المهدد بالهدم من قبل الاحتلال

الخليل / سما /

تفقدت مديرية اوقاف يطا منطقة المسافر ومسجدها الوحيد المهدد بالهدم من قبل سلطات الاحتلال، وذلك ضمن جولة لتجمع المفقرة السكاني والذي يقع الى الشرق من مدينة يطا.

وتعاني المنطقة من سياسة سلطات الاحتلال الاسرائيلي والتي تهدد المنطقة بمزبد من المصادرات والتهويد، واخطارت للعديد من منشات ومساكن المواطنين القاطنين في هذه المنطقة ومن ضمنها المسجد الوحيد الذي أعاد الأهالي بناءه من الحجارة والإسمنت وسقفه بالصفيح حتى لا يتم اعادة هدمه كما هدم في وقت سابق.

وكما تعاني اراضينا والمواطنين من بطش الاحتلال التي لم تسلم من جرائمه البشر والشجر والحجر،ولا المساجد والمقامات يحاول الاحتلال جاهدا في هذه المنطقة من فرض سيطرته المطلقة عليها وطرد اهلها واحلال المستوطنين والمستوطنات بدلا منها

ورحب أهالي تلك المنطقة بهذه الزيارة وأعربوا عن تقديرهم لوزارة الأوقاف ولمديرية أوقاف يطا بكافة طواقمها لاهتمامهم ومتابعتهم هذا الموضوع بشكل مباشر وعلى وجه السرعة.