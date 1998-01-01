الاحتلال يعمل على سن قانون جامعة مستوطنة "أريئيل"

رام الله / سما /

ذكرت وكالة الأنباء العبرية 404 أن حزب البيت اليهودي يعمل على طرح قانون جامعة مستوطنة “أرئيل” باعتبارها جامعة رسمية.

وسيعمل القانون على ضم الجامعة للاحتلال واعتبارها جامعة رسمية كبقية جامعات كيان الاحتلال .

وأوضح الباحث د. خالد معالي انه في العام 2005 قررت حكومة شارون أن كلية "يهودا والسامرة" في مستوطنة، أرئيل ستصبح جامعة.

وتابع : وفي آب 2008 حولوا اسم الكلية إلى "مركز جامعي"، ومن ثم في عام 2012 اعترف بها كجامعة بشكل أولي.

واوضح معالي انه في حالة الاعتراف بالجامعة كجامعة رسمية فهذا يعني انه جرى ضمها للكيان، وهو ما يعني بداية حقيقية وفعلية لضم الضفة الغربية.

واشار معالي ان وجود جامعة استيطانية فوق اراضي فلسطينية يخالف القانون الدولي باعتبار ان الاراضي التي اقيمت فوقها اراضي محتلة يمنع اقامة منشآت فوقها.