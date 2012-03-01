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قناة إسرائيلية: نتنياهو والملك عبد الله أجريا محادثات هاتفية واتصالات لعقد لقاء بينهما

الأحد 21 يناير 2018 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة إسرائيلية: نتنياهو والملك عبد الله أجريا محادثات هاتفية واتصالات لعقد لقاء بينهما



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني "أجريا محادثات هاتفية حديثًا"، دون أن توضح القناة فحوى "المحادثات" ومتى أجريت بالضبط.

ونقلت القناة العاشرة، عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم، أنه توجد نوايا للعمل من أجل "ترتيب لقاء بين الطرفين، قريبًا".

غير أن الخميس الماضي اعتذرت إسرائيل للأردن رسميًا، بشأن مقتل ثلاثة مواطنين أردنيين برصاص إسرائيلي في حوادث وقعت بأوقات مختلفة خلال الأعوام الماضية.

وشمل الاعتذار حادثة مقتل أردنيين اثنين برصاص حارس إسرائيلي بأحد المباني التابعة لسفارة تل أبيب بعمان في يوليو/تموز 2017، وواقعة مقتل القاضي رائد زعيتر في مارس/آذار 2014، برصاص جندي إسرائيلي.

وآخر اتصال هاتفي معلن بين نتنياهو وملك الأردن كان في 24 يوليو/تموز الماضي، على خلفية أزمة نصب إسرائيل بوابات إلكترونية على أبواب الأقصى، قبل إزالتها.

#نتنياهو #الملك عبدالله #اتصالات

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