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ريال مدريد يسعى لضم "صلاح" لصفوفه

الأحد 21 يناير 2018 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يسعى لضم "صلاح" لصفوفه



وكالات - سما -

كشفت تقارير صحفية عن الخطوات التي اتخذها نادي ريال مدريد الإسباني نحو التعاقد رسميا مع النجم المصري محمد صلاح، لافتة إلى أنه على وشك تقديم عرض رسمي لإنهاء الصفقة.

وكشفت صحيفة "libero" الإيطالية، أن إدارة ريال مدريد ترفض تأجيل إتمام التعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم، لاسيما أن التألق المتوقع لنجم ليفربول مع منتخب مصر في المونديال سيعمل على مضاعفة ثمنه في سوق الانتقالات العالمية، الأمر الذي سيصعب من مهمة الريال في التعاقد مع ثاني هدافي "البريميرليغ" برصيد 18 هدفا.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز الخيارات الهجومية، في ظل تراجع أداء الثنائي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، بالإضافة إلى الإصابات العديدة التي تعرض لها الجناح الويلزي غاريث بيل هذا الموسم، والتي أبعدته عن معظم مباريات الفريق الملكي.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية ،أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، التقى وكيل أعمال اللاعب المصري صلاح، من أجل بحث إمكانية ضم لاعب "الريدز" إلى القلعة المدريدية في الصيف القادم.

وبحسب نفس المصدر سيعرض النادي الملكي 62 مليون جنيها استرلينيا لضم النجم المصري(حوالي 70 مليون يورو)، الذي انتقل إلى ليفربول الإنجليزي في الصيف الماضي، قادما من فريق روما الإيطالي في صفقة بلغت 34 مليون جنيها استرلينيا.

وتوج صلاح مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وهيئة الإذاعة البريطانية "BBC "، كما حصل على جائزة "الأسد الذهبي" التي تمنح لأفضل لاعب في أفريقيا من جانب جريدة "المنتخب" المغربية، وأفضل لاعب عربي من الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

#ريال مدريد #صلاح #ليفربول

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