"بنزيمة" يطالب بالرحيل من ريال مدريد

وكالات - سما -



ذكرت شبكة "دونبالون" الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد إن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة طالب بنفسه الرحيل عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب الشبكة زاد من رغبة بنزيمة في الرحيل عن النادي العلاقة السيئة بين اللاعب وجماهير سانتياغو برنابيو التي لا تتوقف عن المطالبة برحيل اللاعب الفرنسي عن النادي في الشتاء أو في الصيف المقبل.

ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع هاري كين من صفوف توتنهام أو ماورو ايكاردي لاعب انتر ميلان في الصيف القادم وهو ما دفع كريم بنزيمة لطلب الرحيل.

ويُعد نادي آرسنال أكثر الأندية الراغبة في الظفر بخدمات اللاعب الدولي الفرنسي السابق لكن عرض النادي للتعاقد مع بنزيمة يتوقف عند 40 مليون يورو فقط.

ويطلب ريال مدريد 60 مليون يورو للموافقة على رحيل كريم بنزيمة عن فريق زين الدين زيدان في الموسم المقبل وهو المبلغ المنتظر ان يتم استثماره في التعاقد مع مهاجم بين الثنائي هاري كين أو ماورو ايكاردي بنهاية الموسم الحالي، بحسب موقع "كورة"