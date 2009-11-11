النواب العرب في الكنيست يقاطعون خطاب "بينيس"

رام الله / سما /

أعلنت القائمة المشتركة مقاطعة خطاب نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينيس" الذي من المقرر أن يلقيه أما الكنيست يوم الاثنين المقبل.

وتضم القائمة المشتركة ممثلي الأحزاب العربية في البرلمان الإسرائيلي، وهم 13 نائبا. وتعتبر القوة الثالثة في الكنيست الاسرائيلي.

وقد كتب النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة في الكنيست "أن مايك بينيس شخص خطير يحمل رؤية تتضمن تدمير مجمل المنطقة"، مضيفا "انه يأتي الى هنا بصفته موفدا لرجل اخطر منه، رجل عنصري لا بد من منعه من السيطرة على منطقتنا"، في اشارة الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب. واكد ان "كامل اعضاء القائمة المشتركة سيقاطعون الخطاب".

وكان بينيس قد وصل السبت إلى القاهرة في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ تسلمه مهامه منذ عام، ومن المقرر أن ينتقل مساء السبت إلى الأردن ومن ثم إلى اسرائيل يوم الأحد.

ويشار إلى أنه كان من المقرر أن يقوم بينيس بهذه الجولة في أواخر ديسمبر الماضي، إلا أنها تأجلت إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقام الفلسطينيون إثر ذلك بتجميد اتصالاتهم بإدارة ترامب، ومن غير المقرر أن يلتقي بنس أي مسؤول فلسطيني خلال زيارته هذه.م القائمة المشتركة ممثلي ابرز الاحزاب العربية الاسرائيلية في البرلمان الاسرائيلي وهم 13 نائبا. وتعتبر القوة الثالثة في الكنيست الاسرائيلي.