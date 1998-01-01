إصابة طفل بجروح بليغة بحادث دهس في جنين

جنين / سما /

أصيب طفل يبلغ من العمر (10) سنوات بجروح بليغة ،مساء اليوم ،جراء تعرضه لحادث دهس على المدخل الجنوبي لمدينة جنين بالقرب من متنزه جنات .

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن مركبة دهست الطفل ،ما أدى لإصابته بجروح بليغة نقل على إثرها إلى مشفى الرازي لخطورة وضعه الصحي .



وأضاف البيان أن شرطة المرور فتحت تحقيقا في الحادث، وقامت بتوقيف السائق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

وناشد البيان، السائقين بضرورة اخذ الحيطة والحذر اثناء قيادة مركباتهم حفاظا على سلامة و ارواح المواطنين .