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إصابة طفل بجروح بليغة بحادث دهس في جنين

السبت 20 يناير 2018 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أصيب طفل يبلغ من العمر (10) سنوات بجروح بليغة ،مساء اليوم ،جراء تعرضه لحادث دهس  على المدخل الجنوبي لمدينة جنين بالقرب من متنزه جنات .

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن مركبة دهست الطفل ،ما أدى لإصابته بجروح بليغة  نقل على إثرها  إلى مشفى الرازي لخطورة وضعه الصحي .


وأضاف البيان أن شرطة المرور فتحت تحقيقا في الحادث، وقامت بتوقيف السائق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

وناشد البيان، السائقين بضرورة اخذ الحيطة والحذر اثناء قيادة مركباتهم حفاظا على سلامة و ارواح المواطنين .

#إصابة

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