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بالصور : الجيش التركي يبدأ عملية عسكرية في عفرين السورية

السبت 20 يناير 2018 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور : الجيش التركي يبدأ عملية عسكرية في عفرين السورية



دمشق / وكالات /

أعلن الجيش التركي قصفه 108 أهداف عسكرية في عفرين السورية، مشيرا إلى أن جميع القتلى والمصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات هم من "مسلحي التنظيمات الإرهابية".

من جانبها أكدت رئاسة الأركان التركية انطلاق العملية العسكرية في مدينة عفرين السورية إعتبارا من الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، وأطلق عليها اسم "عملية غصن


وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان، نقلته وكالة الأناضول الرسمية: إن "عملية غصن الزيتون" تستهدف الإرهابيين فقط ويجري اتخاذ كل التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق أضرار".

وأضافت أن "العملية تهدف لإرساء الأمن والاستقرار على حدودنا، وفي المنطقة، والقضاء على إرهابيي حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني) ووحدات حماية الشعب، وداعش في عفرين، وإنقاذ شعب المنطقة من قمع وظلم الإرهابيين".

وأوضح البيان: أن "العملية تجري في إطار حقوق بلادنا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتقافية الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية".

وكانت مقاتلات حربية تركية قصفت في وقت سابق، نقطة مراقبة لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي في مدينة عفرين السورية، فيما نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول تركي كبير، إن مقاتلات تركية قصفت أهدافاً تابعة لوحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين بسوريا.

يتبع ..

#الجيش التركي #عملية #عفرين
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