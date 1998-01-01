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هنية يهاتف عائلة الشهيد أحمد جرار

السبت 20 يناير 2018 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف عائلة الشهيد أحمد جرار



رام الله / سما /

 هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أسرة الشهيد أحمد إسماعيل جرار، معبرًا عن عميق الفخر والاعتزاز ببطولة الشهيد وبهذه العائلة سليلة الجهاد والمقاومة، التي سجلت تاريخا مباركا وقدمت نماذج عظيمة؛ الشهيد القائد نصر جرّار وولده المطارد أحمد مثال على ذلك.

ونقل رئيس الحركة تعازيه وقيادة حماس وتعازي الشعب الفلسطيني المقرونة بالفخر لهذه البطولة والثبات في مواجهة الاحتلال وخاصة ما وقع في جنين الأيام الماضية سواء مواجهة الهجوم وما تضمن من مقاومة واستشهاد أو في عملية هدم البيوت.

وأكد رئيس المكتب السياسي للحركة التضامن الكامل مع العائلة، مشيرا إلى أن ما سمعه خلال الاتصال يعكس الإيمان الراسخ والاستعداد والاعتزاز بهذه البطولات والتسلح بالصبر والمصابرة.

#هنية #اتصال #جرار

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