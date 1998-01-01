فتح وحماس : بنيس غير مرحب به ونطالب العرب بعدم استقباله

رام الله / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن زيارة نائب الرئيس الأمريكي (مايك بنس) للمنطقة غير مرحب بها.

وأكد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي اليوم السبت، أنه لا يوجد أي مبرر لاستقبال بنس واللقاء به من أي مستوى كان وخاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي يؤكد فيها شطب ملف القدس واعتمادها عاصمة أبدية للكيان الصهيوني.

وأكد برهوم إصرار حماس على مواجهة وإفشال أي مخططات إسرائيلية أمريكية تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه وثوابته، مطالباً الجماهير والشعوب المحبة لفلسطين بالإبقاء على حالة الرفض التام لهذه المشاريع الصهيوأمريكية والقائمين عليها.

كما حيا صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والاستيطان، وكذلك كل شعوب المنطقة الرافضة لهذه السياسات والمخططات الإسرائيلية والأمريكية.

من جانبه أكد اسامة القواسمي، الناطق باسم حركة فتح، عضو المجلس الثوري، ان زيارة نائب الرئيس الامريكي مايك بنيس، غير مرحب بها في المنطقة، باسم حركة فتح والشعب الفلسطيني.

واضاف القواسمي في تصريح صحفي أن بنيس قام بتصريحات عنصرية ومتطرفة ضد شعبنا الفلسطيني، واعتبر القدس عاصمة تاريخية ودينية للشعب اليهودي وذلك في مخالفة واضحة لكافة المواثيق والاعراف الدولية.وتابع القواسمي : "قام بنيس منذ يومين وقبيل زيارته للمنطقة باصدار تصريح اعتبر فيه ان القدس اخرجت من طاولة المفاوضات"، مؤكدا ان هناك عدوانا مستمرا من الرئيس الامريكي ونائبه بحق اللاجئين الفلسطينيين من خلال القرارات الاخيرة بتقليص الدعم المقدم للاونروا، ووقف كامل المساعدات المقدمة لشعبنا.

واكد القواسمي أن زيارة بنيس مرفوضة وتأتي في سياق الترويج لقرار الترامب ان القدس عامصة لاسرائيل، داعيا جميع الاشقاء العرب بعدم استقباله، مؤكدا ان هذه ستكون رسالة واضحة ان العرب يقفون الى جانب اعتبار القدس عاصمة فلسطين الابدية وعلى قلب رجل واحد .

وفي سياق اخر طالب القواسمي جماهير شعبنا بالالتزام بالاضراب الشامل يوم الثلاثاء المقبل تنديدا بقرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل.