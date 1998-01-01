جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة السياحة تبحث مع رئيس منظمة السياحة العالمية سبل التعاون الثنائي

السبت 20 يناير 2018 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



اسبانيا / سما /

بحثت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، مع رئيس منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي سبل التعاون المشترك في المجال السياحي.

وهنأت معايعة، بولوليكاشفيلي خلال الاجتماع الذي جرى بينهما في العاصمة الاسبانية مدريد بحضور سفير دولة فلسطين لدى اسبانيا كفاح عودة، لمناسبة تولية منصب رئيس منظمة السياحة العالمية خلفا للدكتور طالب الرفاعي.

وأكدت أهمية الاستمرار بالجهود الرامية لتحقيق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين خاصة في ظل ما يعانيه قطاع السياحة والتراث الثقافي الفلسطيني من معيقات وإجراءات سببها الاحتلال، بعد حصول فلسطين على لقب الوجهة السياحية الأكثر نموا في النصف الأول من العام 2017 بحسب احصائيات منظمة السياحة العالمية، هذه الاحصائيات والتي تؤكد أهمية هذا القطاع على مستوى العالم

وتحدثت معايعة عن صورة الأوضاع والجهود والنجاحات التي حققها قطاع السياحة والآثار في فلسطين، مؤكدة إصرار هذا القطاع على الاستمرار بالعمل والازدهار والتطور إلى حين تحقيق ما يصبوا آلية من نجاحات.

وأكدت أهمية الاستمرار بالعمل على تغيير الصورة النمطية السائدة عن السياحة في فلسطين، وإعطاء صوة حقيقية وواقعية عن فلسطين وعن القطاع السياحي الفلسطيني من خلال انتهاج مجموعة من الأنماط السياحية الجديدة كليا لفلسطين والتي عملت على إثراء السلة السياحية الفلسطينية، فضلا عن الاستمرار بسياسة فتح أسواق سياحية جديدة للسياحة الوافدة إلى فلسطين وتحقيق التشبيك المباشر مع مختلف القطاعات السياحية من مختلف دول العالم وتطوير زيارات تعريفية للأعلام السياحي وكالات السياحة من مختلف دول العالم للاطلاع عن ما يمتلكه القطاع السياحي الفلسطيني من إمكانيات.

وتباحث الجانبان الحديث حول أهمية التعاون المشترك بين الطرفين وأهمية تفعيل العلاقات الثنائية في المجال السياحي، وخاصة بعد الانتصارات التي حققتها فلسطين في الأمم المتحدة، وكذلك سبل تعميق التعاون مع منظمة السياحة العالمية وخاصة في الجوانب التقنية والتدريبية لكوادر وزارة السياحة من أجل رفع الكفاءة والأداء والاستفادة من الخبرة الطويلة لمنظمة السياحة في هذا المجال.

#رولا معايعة #وزارة السياحة

أخبار ذات صلة

رولا معايعة- ارشيف

وزيرة السياحة تعلن عن وقف الاعتداء على موقع تل السكن الأثري في غزة

وزيرة البيئة في غزة

أزمة .. وزيرة البيئة: لم أتسلم مهامي في غزة و تعود لرام الله

وزيرة البيئة مع عبيد

عبيد يوضح تفاصيل ما حدث مع وزيرة البئية وابو عمرو يرد : "غير صحيح

مرضي- ارشيف

الصحة العالمية تكشف : إسرائيل من يقف وراء رفض نصف طلبات مرضى غزة للعلاج

حدث في رفح سقطت من الطابق الثالث واستيقظت تبحث عن الشيكل !

الرئيس عباس - ارشيف

إسرائيل تبحث عن بدائل لـ «حل الدولتين» والخيار الاردني يعود بقوة

الأكثر قراءة اليوم

ماكرون لبن سلمان: “لا تتكلم هكذا مع فرنسا”.. وظل الوليد يلاحق زيارته لها

كم بلغ التعويض المالي الذي دفعته تل أبيب لذوي شهداء الاردن ؟

فيديو.. طفلة تركية بكت لأنها لم تقابل أردوغان .. وهكذا رد اردوغان!

انخفاض على اسعار العملات

بالصور : الجيش التركي يبدأ عملية عسكرية في عفرين السورية

خبير إسرائيلي : "الموساد" اغتال ما لا يقل عن 3000 شخص

علا غانم تضع حد لأزمة تسريب صور جريئة لابنتيها

الأخبار الرئيسية

الزهار- ارشيف

الزهار : لن نترك الشارع الفلسطيني يجوع أو يعيش في الظلام وسنوجد خيارات

تفجير صيدا

صحيفة تكشف وبالأسماء الجهة التي تقف خلف تفجير صيدا الذي استهدف أحد عناصر حماس

ليبرمان - ارشيف

6 سياسات ثابتة تجاه حماس.. ليبرمان: لدينا اعتبارات خاصة بفتح معبر رفح ومصر تنسق معنا

قسام

معاريف: بتوجيهات من ايران وحزب الله ..حماس تسعى لتطوير أسلحتها الجوية

الرئيس عباس وعريقات

عريقات يكشف في تقرير لعباس خطة ترامب او ما تسمى "صفقة القرن" وهذا اهم ماذا جاء فيها

الاتصالات الفلسطينية