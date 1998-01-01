وزيرة السياحة تبحث مع رئيس منظمة السياحة العالمية سبل التعاون الثنائي

اسبانيا / سما /

بحثت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، مع رئيس منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي سبل التعاون المشترك في المجال السياحي.

وهنأت معايعة، بولوليكاشفيلي خلال الاجتماع الذي جرى بينهما في العاصمة الاسبانية مدريد بحضور سفير دولة فلسطين لدى اسبانيا كفاح عودة، لمناسبة تولية منصب رئيس منظمة السياحة العالمية خلفا للدكتور طالب الرفاعي.

وأكدت أهمية الاستمرار بالجهود الرامية لتحقيق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين خاصة في ظل ما يعانيه قطاع السياحة والتراث الثقافي الفلسطيني من معيقات وإجراءات سببها الاحتلال، بعد حصول فلسطين على لقب الوجهة السياحية الأكثر نموا في النصف الأول من العام 2017 بحسب احصائيات منظمة السياحة العالمية، هذه الاحصائيات والتي تؤكد أهمية هذا القطاع على مستوى العالم

وتحدثت معايعة عن صورة الأوضاع والجهود والنجاحات التي حققها قطاع السياحة والآثار في فلسطين، مؤكدة إصرار هذا القطاع على الاستمرار بالعمل والازدهار والتطور إلى حين تحقيق ما يصبوا آلية من نجاحات.

وأكدت أهمية الاستمرار بالعمل على تغيير الصورة النمطية السائدة عن السياحة في فلسطين، وإعطاء صوة حقيقية وواقعية عن فلسطين وعن القطاع السياحي الفلسطيني من خلال انتهاج مجموعة من الأنماط السياحية الجديدة كليا لفلسطين والتي عملت على إثراء السلة السياحية الفلسطينية، فضلا عن الاستمرار بسياسة فتح أسواق سياحية جديدة للسياحة الوافدة إلى فلسطين وتحقيق التشبيك المباشر مع مختلف القطاعات السياحية من مختلف دول العالم وتطوير زيارات تعريفية للأعلام السياحي وكالات السياحة من مختلف دول العالم للاطلاع عن ما يمتلكه القطاع السياحي الفلسطيني من إمكانيات.

وتباحث الجانبان الحديث حول أهمية التعاون المشترك بين الطرفين وأهمية تفعيل العلاقات الثنائية في المجال السياحي، وخاصة بعد الانتصارات التي حققتها فلسطين في الأمم المتحدة، وكذلك سبل تعميق التعاون مع منظمة السياحة العالمية وخاصة في الجوانب التقنية والتدريبية لكوادر وزارة السياحة من أجل رفع الكفاءة والأداء والاستفادة من الخبرة الطويلة لمنظمة السياحة في هذا المجال.