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إصابة مسعف بالمطاط في مسيرة كفر قدوم

السبت 20 يناير 2018 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

أصيب المسعف ناصر هواش من لجان العمل الصحي بعيار معدني مغلف بالمطاط في الرأس، اليوم السبت، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن جيش الاحتلال قمع مسيرة انطلقت بدعوة من حركة فتح بعد صلاة العصر تنديدا بقرارات ترمب الأخيرة، باستخدام كثيف للأعيرة المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة المسعف هواش برأسه إصابة طفيفة عولجت ميدانيا.

وأشار شهود عيان إلى أن مستوطنين اثنين مسلحين شوهدا على قمة الجبل المطل على الشارع المغلق برفقة جيش الاحتلال قبل أن يتراجعا إلى مستوطنة قدوميم المقاومة على أراضي القرية.

#إصابة #مسعف

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