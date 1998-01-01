فروانة يحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد المعتقل "حسين عطالله"

غزة / سما /

حمّل رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شئون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل "حسين عطالله"(57عاما) من نابلس، وبغض النظر عن اسباب اعتقاله.

وذلك جراء اصابته بمرض السرطان وانتشاره في أماكن مختلفة من جسده، واهماله طبيا وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة والضرورية له.

وطالب فروانة المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لحماية المعتقلين الفلسطينيين وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في ظروف وفاة المعتقل عبد الله.

وقال فروانة: ان ادارة السجون تتعمد إلحاق الأذى بصحة وحياة المعتقلين الفلسطينيين، بغض النظر عن خلفية اعتقالهم، وتسعى الى الانتقام وقتلهم ببطء عبر الاهمال الطبي وتحويل أجسادهم الى جثث مؤجلة الدفن، مما يلحق الضرر بالأسرى عموما ويشكل خطرا على حياتهم